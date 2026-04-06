Дорогі монети України: що можна вигідно продати і заробити гроші у 2026

Українські монети 1992 року виготовлення. Фото: кадр із відео

Чимало українців отримують додатковий дохід, продаючи старі копійки нумізматам. Колекціонери шукають незвичні металеві вироби і готові платити за них тисячі гривень. Розпізнати їх непросто, хоча є ознаки, за якими можна визначити цінні монети.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

1 гривня 1992 року карбування

Найбільше рідкісних і дорогих монет датуються саме 1992 роком виготовлення. Тоді обладнання для карбування тільки налаштовували, а помилки під час роботи були непоодинокими. Як результат, на копійках з’являлися дефекти і браки.

Наприклад, дуже цінуються такі різновиди номіналу 1 копійка 1992 року:

1.1ААг, гладкий гурт — від 12 000 грн;

1.1АА1, на гурті 1994 рік — близько 30 000 грн;

1.1АА1.1, на гурті 1995 рік — від 11 000 грн;

1.1АА2, на гурті 1995 рік — близько 40 000 грн.

Монети номіналом 1 гривня 1992 року карбування. Фото: Монети-ягідки

"Плашки для нанесення гуртового напису швидко зносились, тому спеціалісти працювали над розробкою нових. Пізніше були виготовлені плашки з датами 1994 та 1995. Дату з обох сторін так само відділяли три крапки", — йдеться на порталі.

Пробні копійки карбували англійськими пуансонами з правильною датою 1992, тому вийшов цікавий дефект: на гурті вказано 1994 або 1995 рік, а на аверсі — 1992.

1 гривня 1995 року виготовлення

Тоді карбували обігові монети тиражем приблизно 52 000 штук. Деякі штампи зустрічаються доволі рідко, що позитивно впливає на ціну. Необхідно звернути увагу на такі різновиди номіналу 1 гривня 1995 року:

1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5600 грн;

2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.

Монети номіналом 1 гривня 1995 року карбування. Фото: Монети-ягідки

Найдорожче можна продати монети з трьома крапками на гурті, проте знайти їх в обігу неймовірно складно. Якщо на аверсі вказана дата карбування, а на гурті — 1992, 1994 або 1996 рік, колекціонери готові заплатити кілька тисяч гривень. Продати металеві екземпляри можна на онлайн-аукціонах, наприклад, Violity.

