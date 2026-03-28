Головна Економіка Коштовні прикраси можуть принести українцям великий дохід: ціни на золото

Коштовні прикраси можуть принести українцям великий дохід: ціни на золото

Дата публікації: 28 березня 2026 17:35
Українці можуть продати золоті прикраси в ломбард і заробити. Фото: Google Maps, Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Світові ціни на золото пішли на спад у другій половині 2026 року, проте українці досі можуть вигідно продати старі прикраси і заробити непогані гроші. Вартість дорогоцінного металу у брухті дозволяє претендувати на достойний дохід. Ми дізналися актуальні ціни від Національного банку та прайси в ломбардах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото в Україні.

Вартість золота від НБУ

Станом на суботу, 28 березня, дорогоцінний метал коштує 4 493 долари, хоча рівно 10 днів тому, 18 березня, світова ціна перебувала на рівні майже 5 000 доларів. Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі GoldPrice, за останній місяць котирування впали на 794 долари, тобто на 15,35%.

На офіційному сайті НБУ регулярно публікують конкурентні закупівельні ціни на золото. Регулятор має зобов’язання накопичувати і зберігати золотовалютні резерви, тому він купує метал у суб’єктів господарювання. На 27 березня встановили таку вартість 1 грама золота:

  • метал, доведений до найвищих стандартів якості — 6 190,43 грн;
  • метал, який потребує доведення до стандартів якості — 6 171,86 грн;
  • метал, що не відповідає вимогам якості — 6 128,53 грн.

Окремо Національний банк оприлюднює прайси на золото у брухті. Показники знизилися з 18 березня і перебувають на таких рівнях:

  • 333 проба — 2 040,80 грн/грам;
  • 375 проба — 2 298,20 грн/грам;
  • 500 проба — 3 064,27 грн/грам;
  • 583 проба — 3 572,93 грн/грам;
  • 585 проба — 3 585,19 грн/грам;
  • 750 проба — 4 596,40 грн/грам;
  • 900 проба — 5 515,68 грн/грам;
  • 916 проба — 5 613,73 грн/грам;
  • 958 проба — 5 871,13 грн/грам;
  • 999 проба — 6 122,40 грн/грам;
  • 999,9 проба — 6 127,92 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 6 128,53 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 4 964,11 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Ціни на золото в ломбарді

Зрозуміло, що українці відвідують ломбарди, коли хочуть продати старі прикраси з дорогоцінних металів. Заклади приймають каблучки, сережки, годинники, хрестики, ланцюжки, підвіски, браслети та інші вироби. На дохід впливає не тільки актуальна ціна золота, але й зовнішній вигляд коштовності, наявність дефектів і механічних пошкоджень.

Станом на 28 березня 1 грам золота в ломбардах України в середньому коштує:

  • 375 проба — до 2 702 грн;
  • 500 проба — до 3 603 грн;
  • 583 проба — до 4 201 грн;
  • 585 проба — до 4 216 грн;
  • 750 проба — до 5 404 грн;
  • 850 проба (стоматологічне золото) — до 5 829 грн;
  • 900 проба — до 6 485 грн;
  • 916 проба — до 6 600 грн;
  • 958 проба (злитки) — до 6 903 грн.

Бажано підготувати прикрасу до продажу, почистивши золото від бруду. Плюс не завадить порівняти ціни в кількох закладах свого міста, аби знайти найбільш вигідну пропозицію і максимально заробити.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк продає золоті монети в онлайн-магазині нумізматичної продукції. Виріб "Архістратиг Михаїл" коштує станом на кінець березня 2026 року майже 70 000 грн. Ціна пояснюється масою дорогоцінного металу в чистоті.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на брухт міді. Українці можуть здати кольоровий метал і заробити близько 400 грн за кілограм. Мідь варто шукати у старих побутових приладах, деталях транспортних засобів тощо.

Часті запитання

Як продати золоті злитки в Україні?

Продаж злитків золота в Україні доступний через банківські установи, ломбарди чи приватних дилерів. Однак необхідно бути клієнтом конкретного банку, щоб проводити операції з банківськими металами. Серед обов’язкових умов для реалізаторів — наявність паспорта громадянина для офіційного оформлення угоди купівлі-продажу. Оплата проводиться миттєво після оцінки виробу.

Як продати золоті монети в Україні?

Українці можуть користуватися різними способами продажу золотих монет. Часто власники публікують оголошення на спеціалізованих порталах, зокрема OLX та Violity, щоб заробити більше на зацікавленості колекціонерів. Плюс монети купують банки, ломбарди і приватні особи. Ціну виробу визначають за масою дорогоцінного металу та інвестиційною привабливістю.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
