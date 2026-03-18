Українці можуть заробити тисячі гривень на своїх старих золотих прикрасах

Українці можуть заробити тисячі гривень, продаючи старі золоті прикраси в березні 2026 року. Світові ціни на метал перебувають на рекордно високому рівні, завдяки чому вартість золота у брухті теж піднялася. Не завадить дізнатися актуальні прайси в українських банках і ломбардах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей дадуть власникам золотих прикрас за 1 грам.

Читайте також:

Ціни на золото у брухті від НБУ

Станом на 18 березня золото коштує майже 5 000 доларів за унцію. Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі GoldPrice, за останній місяць дорогоцінний метал подорожчав на 115 доларів (2,35%), а в річному розрізі маємо зростання ціни на 1 969 доларів (64,92%).

Національний банк регулярно публікує на офіційному сайті актуальні закупівельні ціни на золото, оскільки займається накопиченням і зберіганням золотовалютних резервів (купує метал у суб’єктів господарювання). У середу, 18 березня, вартість 1 грама брухту перебуває на такому рівні залежно від проби:

333 проба — 2 311,45 грн/грам;

375 проба — 2 602,99 грн/грам;

500 проба — 3 470,65 грн/грам;

583 проба — 4 046,78 грн/грам;

585 проба — 4 060,66 грн/грам;

750 проба — 5 205,98 грн/грам;

900 проба — 6 247,17 грн/грам;

916 проба — 6 358,23 грн/грам;

958 проба — 6 649,77 грн/грам;

999 проба — 6 934,36 грн/грам;

999,9 проба — 6 940,61 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 6 941,30 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 5 622,45 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Вартість предметів релігійного культу, зокрема хрестиків, а також медалей, монет і жетонів визначається їх металом і пробою.

Ціни на золото в ломбарді

Більшість українців, намагаючись продати старі прикраси з дорогоцінних металів, понесуть їх у ломбард. Там приймають золотий брухт, який втратив первинний зовнішній вигляд і товарну привабливість. Йдеться про каблучки, сережки, браслети, годинники, підвіски з механічними пошкодженнями, подряпинами, ознаками сильного зношення.

За 1 грам золота у брухті українцям можуть запропонувати такі середні суми:

375 проба — до 2 767 грн;

500 проба — до 3 689 грн;

583 проба — до 4 301 грн;

585 проба — до 4 315 грн;

750 проба — до 5 533 грн;

850 проба (стоматологічне золото) — до 5 968 грн;

900 проба — до 6 639 грн;

916 проба — до 6 757 грн;

958 проба (злитки) — до 7 067 грн.

Основним фактором, який впливає на заробіток українців, є проба золота. Від фактичного вмісту дорогоцінного металу в сплаві, а також від ваги прикраси, залежить кінцевий розрахунок ціни в ломбарді. Перед продажем не завадить дізнатися актуальні прайси в кількох закладах вашого міста, аби знайти найбільш вигідну пропозицію.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити додаткові гроші, продаючи цінні кольорові метали. Популярною сировиною вважається мідь, латунь та алюміній. За брухт дадуть від 70 до 430 грн/кг у березні 2026 року.

Також ми писали, з чого виготовляють золоті медалі Олімпіади і скільки вони реально коштують. Винагорода за перше місце містить 92,5% срібла (500 грамів) і покриття з чистого золота еквівалентом 6 грамів.