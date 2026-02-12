Відео
З чого виготовляють золоті медалі Олімпіади і скільки вони реально коштують

З чого виготовляють золоті медалі Олімпіади і скільки вони реально коштують

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 18:15
Золота медаль Олімпіади-2026 — яка реальна вартість головної спортивної нагороди
Чемпіон Зимової Олімпіади-2026. Фото: Reuters

Золоті медалі Олімпіади-2026 коштують чималих грошей. Йдеться як про ціну суто компонентів, так і про колекційне значення. Адже дорогоцінні метали значно подорожчали станом на лютий.

Про це розповідає Новини.LIVE, посилаючись на CBS News.

Читайте також:

Скільки коштує золота медаль ОІ

Попри свою назву, медалі не складаються з чистого золота. Востаннє такий приз за перше місце на змаганнях вручили на літніх Олімпійських іграх-1912 у Стокгольмі (Швеція). Нині золота медаль — це 92,5% срібла, що становить 500 грамів, і покриття з чистого золота еквівалентом 6 грамів.

Натомість призові за друге місце виготовляються тільки зі срібла, за третє — лише з чистої бронзи. Тому сподівання розбагатіти, продавши золоту медаль Олімпійських ігор, є марним, принаймні з точки зору вартості дорогоцінних матеріалів.

Срібло і золото значно подорожчали останнім часом. Станом на вівторок, 10 лютого, унція золота коштувала 5 054 долари. 6 грамів дорівнює 0,2 унції, отже в медалях ОІ цього металу міститься приблизно на 1 011 доларів. Ціна срібла — 83 долари за унцію, а 500 грамів еквівалентно сумі близько 1 463 доларів.

Виходить, якщо продати компоненти золотої медалі, можна заробити орієнтовно 2 474 долари. Однак реальна цінність призових Олімпіади набагато вища завдяки історичному значенню та колекційності.

Які спортсмени ОІ продали свої медалі

Практика показала, що винагорода Олімпійських ігор дійсно може допомогти спортсмену розбагатіти. Історія має кілька прикладів продажу медалей за шалені суми. Ось декілька з них:

  • золоту медаль американського легкоатлета Джессі Оуенса (Ігри 1936 року в Берліні) продали на аукціоні у 2013-му за 1,47 млн доларів;
  • золоту медаль (Ігри 1988 року в Сеулі) американського стрибуна у воду Грега Луганіса купили за понад 200 000 доларів, срібну (Ігри 1976 року в Монреалі) — за понад 30 000 доларів;
  • чемпіон з плавання Раян Лохте у 2022 році продав на аукціоні шість медалей — три срібні, три бронзові — щоб зібрати гроші для дитячої благодійної організації.

Звісно, більшість спортсменів не позбуваються своїх призових, оскільки це визнання їх досягнень на світовій арені. Продаж медалей Олімпійських ігор відбувається лише у виняткових випадках.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до старту зимової Олімпіади-2026 в офіційному магазині вже продавали сувеніри на широкий вибір — від магнітів за 5 євро до брендованого одягу Armani. Найдешевші товари коштували кілька євро.

Також ми писали, що зарплати тренерів олімпійських спортсменів відрізняються: у національних збірних вони вищі та доповнюються преміями, а в дитячо-юнацьких школах залежать від місцевих бюджетів.

ціни золото олімпіада срібло медаль
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
