Главная Экономика Из чего делают золотые медали Олимпиады и сколько они реально стоят

Из чего делают золотые медали Олимпиады и сколько они реально стоят

Дата публикации 12 февраля 2026 18:15
Золотая медаль Олимпиады-2026 — какая реальная стоимость главной спортивной награды
Чемпион зимней Олимпиады-2026. Фото: Reuters

Золотые медали Олимпиады-2026 стоят немалых денег. Речь идет как о цене чисто компонентов, так и о коллекционном значении. Ведь драгоценные металлы значительно подорожали по состоянию на февраль.

Об этом рассказывает Новини.LIVE, ссылаясь на CBS News.

Читайте также:

Сколько стоит золотая медаль ОИ

Несмотря на свое название, медали не состоят из чистого золота. Последний раз такой приз за первое место на соревнованиях вручили на летних Олимпийских играх-1912 в Стокгольме (Швеция). Сейчас золотая медаль — это 92,5% серебра, что составляет 500 граммов, и покрытие из чистого золота эквивалентом 6 граммов.

Зато призовые за второе место изготавливаются только из серебра, за третье — только из чистой бронзы. Поэтому надежда разбогатеть, продав золотую медаль Олимпийских игр, является напрасной, по крайней мере с точки зрения стоимости драгоценных материалов.

Серебро и золото значительно подорожали в последнее время. По состоянию на вторник, 10 февраля, унция золота стоила 5 054 доллара. 6 граммов равно 0,2 унции, следовательно в медалях ОИ этого металла содержится примерно на 1 011 долларов. Цена серебра — 83 доллара за унцию, а 500 граммов эквивалентно сумме около 1 463 долларов.

Получается, если продать компоненты золотой медали, можно заработать ориентировочно 2 474 доллара. Однако реальная ценность призовых Олимпиады гораздо выше благодаря историческому значению и коллекционности.

Какие спортсмены ОИ продали свои медали

Практика показала, что награда Олимпийских игр действительно может помочь спортсмену разбогатеть. История имеет несколько примеров продажи медалей за огромные суммы. Вот несколько из них:

  • золотую медаль американского легкоатлета Джесси Оуэнса (Игры 1936 года в Берлине) продали на аукционе в 2013-м за 1,47 млн долларов;
  • золотую медаль (Игры 1988 года в Сеуле) американского прыгуна в воду Грега Луганиса купили за более 200 000 долларов, серебряную (Игры 1976 года в Монреале) — за более 30 000 долларов;
  • чемпион по плаванию Райан Лохте в 2022 году продал на аукционе шесть медалей — три серебряные, три бронзовые — чтобы собрать деньги для детской благотворительной организации.

Конечно, большинство спортсменов не избавляются от своих призовых, поскольку это признание их достижений на мировой арене. Продажа медалей Олимпийских игр происходит только в исключительных случаях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, к старту зимней Олимпиады-2026 в официальном магазине уже продавали сувениры на широкий выбор — от магнитов за 5 евро до брендированной одежды Armani. Самые дешевые товары стоили несколько евро.

Также мы писали, что зарплаты тренеров олимпийских спортсменов отличаются: в национальных сборных они выше и дополняются премиями, а в детско-юношеских школах зависят от местных бюджетов.

цены золото олимпиада серебро медаль
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
