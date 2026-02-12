Золотая медаль Олимпиады-2026 — какая реальная стоимость главной спортивной награды

Из чего делают золотые медали Олимпиады и сколько они реально стоят
Золотые медали Олимпиады-2026 стоят немалых денег. Речь идет как о цене чисто компонентов, так и о коллекционном значении. Ведь драгоценные металлы значительно подорожали по состоянию на февраль.
Об этом рассказывает Новини.LIVE, ссылаясь на CBS News.
Сколько стоит золотая медаль ОИ
Несмотря на свое название, медали не состоят из чистого золота. Последний раз такой приз за первое место на соревнованиях вручили на летних Олимпийских играх-1912 в Стокгольме (Швеция). Сейчас золотая медаль — это 92,5% серебра, что составляет 500 граммов, и покрытие из чистого золота эквивалентом 6 граммов.
Зато призовые за второе место изготавливаются только из серебра, за третье — только из чистой бронзы. Поэтому надежда разбогатеть, продав золотую медаль Олимпийских игр, является напрасной, по крайней мере с точки зрения стоимости драгоценных материалов.
Серебро и золото значительно подорожали в последнее время. По состоянию на вторник, 10 февраля, унция золота стоила 5 054 доллара. 6 граммов равно 0,2 унции, следовательно в медалях ОИ этого металла содержится примерно на 1 011 долларов. Цена серебра — 83 доллара за унцию, а 500 граммов эквивалентно сумме около 1 463 долларов.
Получается, если продать компоненты золотой медали, можно заработать ориентировочно 2 474 доллара. Однако реальная ценность призовых Олимпиады гораздо выше благодаря историческому значению и коллекционности.
Какие спортсмены ОИ продали свои медали
Практика показала, что награда Олимпийских игр действительно может помочь спортсмену разбогатеть. История имеет несколько примеров продажи медалей за огромные суммы. Вот несколько из них:
- золотую медаль американского легкоатлета Джесси Оуэнса (Игры 1936 года в Берлине) продали на аукционе в 2013-м за 1,47 млн долларов;
- золотую медаль (Игры 1988 года в Сеуле) американского прыгуна в воду Грега Луганиса купили за более 200 000 долларов, серебряную (Игры 1976 года в Монреале) — за более 30 000 долларов;
- чемпион по плаванию Райан Лохте в 2022 году продал на аукционе шесть медалей — три серебряные, три бронзовые — чтобы собрать деньги для детской благотворительной организации.
Конечно, большинство спортсменов не избавляются от своих призовых, поскольку это признание их достижений на мировой арене. Продажа медалей Олимпийских игр происходит только в исключительных случаях.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, к старту зимней Олимпиады-2026 в официальном магазине уже продавали сувениры на широкий выбор — от магнитов за 5 евро до брендированной одежды Armani. Самые дешевые товары стоили несколько евро.
Также мы писали, что зарплаты тренеров олимпийских спортсменов отличаются: в национальных сборных они выше и дополняются премиями, а в детско-юношеских школах зависят от местных бюджетов.
Читайте Новини.LIVE!