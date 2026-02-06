Видео
Главная Экономика Призовые на Олимпиаде-2026 — сколько платят за золото, серебро и бронзу

Призовые на Олимпиаде-2026 — сколько платят за золото, серебро и бронзу

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:05
Победители Олимпиады-2026 получат деньги — сколько платят украинским спортсменам
Серебряная олимпийская медаль. Фото: УНИАН

В пятницу, 6 февраля, в Италии откроют зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях примут около 2 900 спортсменов, которые будут бороться за золотые, серебряные и бронзовые медали. Не помешает узнать, сколько платят украинцам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие призовые получат обладатели олимпийских медалей.

Читайте также:

Вознаграждение за олимпийские медали

Непосредственно Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает медалистам денежное вознаграждение за завоеванные призовые места, но многие страны мотивируют своих спортсменов премиями. В интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр молодежи и спорта Матвей Бедный уточнил, что украинцы получают довольно большие суммы.

"Призовые за победу в Олимпийских играх не меняются, но они зафиксированы в долларах, поэтому сейчас не время их пересматривать в сторону увеличения", — добавил министр.

Сколько именно выплатят медалистам по результатам Олимпиады-2026, рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью Sport-Express. Премии спортсменам предусмотрены в таких размерах:

  • золото — 125 000 долларов;
  • серебро — 80 000 долларов;
  • бронза — 55 000 долларов.

Стоит уточнить, что вознаграждение за серебро и бронзу отличается от призовых, выданных после летних Игр-2024 в Париже: за второе место выплачивали 100 000 долларов, за третье — 80 000 долларов.

Премии за олимпийские медали в мире

Многие страны стимулируют своих спортсменов достигать высокого результата на Олимпиаде значительными призовыми. Самые большие суммы за медали получают представители Гонконга — почти 770 000 долларов за золото. Недалеко расположился Сингапур, где победителей награждают выплатой в размере около 737 000 долларов.

Турция установила премию за золотую медаль на уровне 531 000 долларов, Италия — на уровне 295 000 долларов. В то же время Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция вообще не дают спортсменам денежные бонусы за получение олимпийских медалей.

Напомним, в Италии продают официальный мерч Олимпиады-2026. Цены варьируются от 5 евро за магниты до 670 евро за лыжную куртку Armani. Самыми популярными являются сувениры с маскотами и одежда разных брендов.

Также мы писали, что Олимпиада-2026 стартует 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Событие продлится до 22 февраля, в нем примут участие 2 900 спортсменов из 93 стран. Трансляцию эксклюзивно осуществит "Суспільне".

награда медали олимпиада спортсмены Открытие Олимпиады-2026
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
