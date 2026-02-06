Победители Олимпиады-2026 получат деньги — сколько платят украинским спортсменам

Призовые на Олимпиаде-2026 — сколько платят за золото, серебро и бронзу
В пятницу, 6 февраля, в Италии откроют зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях примут около 2 900 спортсменов, которые будут бороться за золотые, серебряные и бронзовые медали. Не помешает узнать, сколько платят украинцам.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие призовые получат обладатели олимпийских медалей.
Вознаграждение за олимпийские медали
Непосредственно Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает медалистам денежное вознаграждение за завоеванные призовые места, но многие страны мотивируют своих спортсменов премиями. В интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр молодежи и спорта Матвей Бедный уточнил, что украинцы получают довольно большие суммы.
"Призовые за победу в Олимпийских играх не меняются, но они зафиксированы в долларах, поэтому сейчас не время их пересматривать в сторону увеличения", — добавил министр.
Сколько именно выплатят медалистам по результатам Олимпиады-2026, рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью Sport-Express. Премии спортсменам предусмотрены в таких размерах:
- золото — 125 000 долларов;
- серебро — 80 000 долларов;
- бронза — 55 000 долларов.
Стоит уточнить, что вознаграждение за серебро и бронзу отличается от призовых, выданных после летних Игр-2024 в Париже: за второе место выплачивали 100 000 долларов, за третье — 80 000 долларов.
Премии за олимпийские медали в мире
Многие страны стимулируют своих спортсменов достигать высокого результата на Олимпиаде значительными призовыми. Самые большие суммы за медали получают представители Гонконга — почти 770 000 долларов за золото. Недалеко расположился Сингапур, где победителей награждают выплатой в размере около 737 000 долларов.
Турция установила премию за золотую медаль на уровне 531 000 долларов, Италия — на уровне 295 000 долларов. В то же время Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция вообще не дают спортсменам денежные бонусы за получение олимпийских медалей.
Напомним, в Италии продают официальный мерч Олимпиады-2026. Цены варьируются от 5 евро за магниты до 670 евро за лыжную куртку Armani. Самыми популярными являются сувениры с маскотами и одежда разных брендов.
Также мы писали, что Олимпиада-2026 стартует 6 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Событие продлится до 22 февраля, в нем примут участие 2 900 спортсменов из 93 стран. Трансляцию эксклюзивно осуществит "Суспільне".
Читайте Новини.LIVE!