Церемония открытия Олимпиады-2026 — где и когда смотреть в Украине

Символ Олимпийских Игр. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Около 2900 лучших спортсменов мира соберутся в Италии на зимних Олимпийские игры 2026, которые впервые в истории примут сразу два города, Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Официальным стартом соревнований станет церемония открытия, включающая парад национальных сборных и зажжение олимпийского огня, и все это можно будет увидеть в прямом эфире в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Церемония открытия запланирована на пятницу, 6 февраля, и пройдет на легендарном стадионе Сан Сиро в Милане. Начало шоу запланировано 21:00 по киевскому времени, при этом отдельные элементы программы будут проходить и в других локациях, включая Кортина-д’Ампеццо.

Олимпийская трасса в Италии. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Знаменосцы Украины и звезды церемонии

Сине-желтый флаг на церемонии открытия понесут 21-летняя шорт-трекистка Елизавета Сидерко и 27-летний скелетонист Владислав Гераскевич. Главной музыкальной звездой вечера станет Мэрайя Кэри, а также в шоу примут участие Лан Лан, Сесилия Бартоли, Андреа Бочелли и Лаура Паузини.

Темой церемонии открытия Олимпиады станет Armonia — гармония, отражающая итальянскую культуру, историю и связь страны с олимпийскими ценностями. В Украине трансляцию церемонии открытия покажет "Суспільне" на региональных каналах, телеканале "Суспільне Спорт" и на официальном сайте вещателя.

Напомним, жена Александра Зинченко была напугана приветствием со стороны болельщиков "Аякса".

Легендарный Леннокс Льюис объяснил, что будет с Тайсоном Фьюри после возвращения на ринг.