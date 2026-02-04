Видео
Україна
Видео

Церемония открытия зимних Олимпийских игр — где и когда смотреть

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 08:27
Церемония открытия Олимпиады-2026 — где и когда смотреть в Украине
Символ Олимпийских Игр. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Около 2900 лучших спортсменов мира соберутся в Италии на зимних Олимпийские игры 2026, которые впервые в истории примут сразу два города, Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Официальным стартом соревнований станет церемония открытия, включающая парад национальных сборных и зажжение олимпийского огня, и все это можно будет увидеть в прямом эфире в Украине, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Церемония открытия запланирована на пятницу, 6 февраля, и пройдет на легендарном стадионе Сан Сиро в Милане. Начало шоу запланировано 21:00 по киевскому времени, при этом отдельные элементы программы будут проходить и в других локациях, включая Кортина-д’Ампеццо. 

Олимпийская трасса в Италии
Олимпийская трасса в Италии. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Знаменосцы Украины и звезды церемонии

Сине-желтый флаг на церемонии открытия понесут 21-летняя шорт-трекистка Елизавета Сидерко и 27-летний скелетонист Владислав Гераскевич. Главной музыкальной звездой вечера станет Мэрайя Кэри, а также в шоу примут участие Лан Лан, Сесилия Бартоли, Андреа Бочелли и Лаура Паузини.

Темой церемонии открытия Олимпиады станет Armonia — гармония, отражающая итальянскую культуру, историю и связь страны с олимпийскими ценностями. В Украине трансляцию церемонии открытия покажет "Суспільне" на региональных каналах, телеканале "Суспільне Спорт" и на официальном сайте вещателя. 

Италия спорт олимпиада Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
