Церемонія відкриття Олімпіади-2026 — де і коли дивитися в Україні

Символ Олімпійських Ігор. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Близько 2900 найкращих спортсменів світу зберуться в Італії на зимових Олімпійських іграх 2026 року, які вперше в історії приймуть одразу два міста, Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Офіційним стартом змагань стане церемонія відкриття, що включає парад національних збірних та запалення олімпійського вогню, і все це можна буде побачити в прямому ефірі в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Церемонія відкриття запланована на п'ятницю, 6 лютого, і відбудеться на легендарному стадіоні Сан Сіро в Мілані. Початок шоу заплановано о 21:00 за київським часом, водночас окремі елементи програми відбуватимуться і в інших локаціях, включно з Кортіна-д'Ампеццо.

Олімпійська траса в Італії. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Прапороносці України та зірки церемонії

Синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття понесуть 21-річна шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко та 27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич. Головною музичною зіркою вечора стане Мерая Кері, а також у шоу візьмуть участь Лан Лан, Сесілія Бартолі, Андреа Бочеллі та Лаура Паузіні.

Темою церемонії відкриття Олімпіади стане Armonia - гармонія, що відображає італійську культуру, історію та зв'язок країни з олімпійськими цінностями. В Україні трансляцію церемонії відкриття покаже "Суспільне" на регіональних каналах, телеканалі "Суспільне Спорт" та на офіційному сайті мовника.

