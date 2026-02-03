Де та коли дивитися в Україні Олімпіаду-2026, що треба знати про Ігри

Підготовка до Олімпіади-2026. Фото: Reuters/Mike Segar

Уже наприкінці нинішнього тижня розпочнуться Олімпійські Ігри-2026, які триватимуть до 22 лютого. Зимові змагання відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Це будуть XXV зимові Олімпійські ігри, участь у яких візьмуть близько 2900 спортсменів із 93 країн світу, повідомляє портал Новини.LIVE.

На турнірі розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Змагання відбудуться на кількох аренах у північній Італії, а Мілан стане головним організаційним центром Ігор, прийнявши церемонії відкриття і закриття.

Італія в очікуванні початку Олімпіади. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Де та коли дивитися ОІ-2026

Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Найбільше представництво очікується в біатлоні та санному спорті: по 10 атлетів, ще дев'ять українців виступлять у фристайлі. Також українська команда буде заявлена і в інших зимових видах спорту.

В Україні офіційним та ексклюзивним транслятором Олімпійських ігор 2026 року стане "Суспільне". Дивитися змагання можна буде на регіональних телеканалах "Суспільного", а також на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт".

