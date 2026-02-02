Сидьорко зізналася, що не очікувала стати прапороносицею України

Єлизавета Сидьорко. Фото: ISU

В Мілані та Кортіні-д'Ампеццо 6 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Прапор України на ній понесуть скелетоніст Владислав Гераскевич та ковзанярка Єлизавета Сидьорко.

Українка в інтерв'ю KP.UA розповіла, як отримала статус прапороносця.

Для Сидьорко це стало несподіванкою

Сидьорко, яка стане наймолодшою прапороносицею в історії України на зимових Олімпіадах і першою представницею шорт-треку, зізналася, що сприймає це як визнання власної роботи та зусиль, вкладених у підготовку.

За словами спортсменки, для неї це не лише особиста гордість, а й велика честь — представляти державу на головній спортивній події чотириріччя.

Водночас Єлизавета зізналася, що рішення зробити її прапороносицею стало для неї несподіванкою.

"Я була вражена цією новиною, дуже щаслива і водночас здивована. Не очікувала, що мою кандидатуру запропонують та узгодять, адже серед українських олімпійців є більш титуловані та популярні спортсмени", — сказала Сидьорко.

Зазначимо, що Олімпійські ігри в Італії стануть для Сидьорко дебютними.

