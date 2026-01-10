Сидьорко нестиме прапор України на відкритті Олімпіади-2026

Єлизавета Сидьорко під час турніру. Фото: Christian Kaspar-Bartke Getty Images

Стало відоме ім'я ще однієї прапороносиці України на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Урочиста процедура відбудеться 6 лютого.

Важливу місію на своєму першому в кар'єрі олімпійському форумі отримала представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко, повідомляє Champion Radio.

Реклама

Читайте також:

За словами президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, саме 21-річна спортсменка винесе державний прапор на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Для Єлизавети Сидьорко Олімпіада стане дебютною, а сама вона увійде в історію як наймолодша українська шорт-трекістка, яка виступила на головному старті чотириріччя.

Єлизавета Сидьорко на змаганнях. Фото: Christian Kaspar-Bartke Getty Images

Чому важливе призначення Сидьорко

Через рекордну кількість локацій Ігор Україна буде представлена прапороносцями та лідерами делегації в кількох ключових кластерах змагань. Так, у Лівіньо офіційну табличку з назвою країни понесе сноубордистка Аннамарі Данча, яка наприкінці 2025 року показала найкращий результат в історії українського сноубордингу, посівши четверте місце на етапі Кубка світу в Давосі.

У Предаццо представником України стане Євген Марусяк — провідний вітчизняний стрибун із трампліну. Раніше Національний олімпійський комітет уже оголосив ім'я першого прапороносця збірної на Олімпіаді-2026: ним став скелетоніст Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, колишній капітан "Динамо" прокоментував лідерську позицію скромної команди ЛНЗ у чемпіонаті України.

Один із лідерів збірної України Артем Довбик привернув увагу одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.