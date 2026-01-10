Видео
Сидерко станет знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде-2026

Сидерко станет знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде-2026

Дата публикации 10 января 2026 18:37
Сидерко будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады-2026
Елизавета Сидерко во время турнира. Фото: Christian Kaspar-Bartke Getty Images

Стало известно имя еще одной знаменосицы Украины на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года. Торжественная процедура пройдет 6 февраля.

Важную миссию на своем первом в карьере олимпийском форуме получила представительница шорт-трека Елизавета Сидерко, сообщает Champion Radio.

Читайте также:

По словам президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, именно 21-летняя спортсменка вынесет государственный флаг на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Для Елизаветы Сидерко Олимпиада станет дебютной, а сама она войдет в историю как самая молодая украинская шорт-трекистка, выступившая на главном старте четырехлетия. 

Елизавета Сидерко
Елизавета Сидерко на соревнованиях. Фото: Christian Kaspar-Bartke Getty Images

Почему важно назначение Сидерко

Из-за рекордного количества локаций Игр Украина будет представлена знаменосцами и лидерами делегации в нескольких ключевых кластерах соревнований. Так, в Ливиньо официальную табличку с названием страны понесет сноубордистка Аннамари Данча, которая в конце 2025 года показала лучший результат в истории украинского сноубординга, заняв четвертое место на этапе Кубка мира в Давосе.

В Предаццо представителем Украины станет Евгений Марусяк — ведущий отечественный прыгун с трамплина. Ранее Национальный олимпийский комитет уже объявил имя первого знаменосца сборной на Олимпиаде-2026: им стал скелетонист Владислав Гераскевич. 

Напомним, бывший капитан "Динамо" прокомментировал лидерскую позицию скромной команды ЛНЗ в чемпионате Украины. 

Один из лидеров сборной Украины Артем Довбик привлек внимание одного из клубов английской Премьер-лиги. 

