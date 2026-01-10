Стадион в Предаццо по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2026 - фото и история арены

Олимпийская арена по прыжкам с трамплина в Предаццо. Фото: fiemmeworldcup.com

Стадион для прыжков с трамплина в Предаццо станет одной из ключевых арен Зимних Олимпийских игр-2026. Арена примет соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Трамплины в Предаццо имеют давнюю историю, сообщает портал Новини.LIVE.

Яркий стадион для одного из самых зрелищных зимних видов спорта

Предаццо, расположенный в долине Валь-ди-Фьемме в провинции Тренто, имеет богатую историю в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. Стадион открыли в 1989 году, а уже в 1991-м он принял чемпионат мира, что закрепило его статус на международной арене.

После этого арена регулярно принимала крупные международные турниры и стала постоянной тренировочной базой для сборных Италии.

Инфраструктура комплекса спроектирована для круглогодичного использования. Керамическое покрытие разгона обеспечивает стабильные условия для старта, а синтетическое покрытие зоны приземления позволяет проводить тренировки даже в летний период.

Освещение стадиона адаптировано для вечерних стартов и телевизионных трансляций, что является важным фактором для международных соревнований. В то же время перед Олимпиадой арена нуждалась в обновлении.

Подготовка к Играм-2026 стала катализатором масштабной модернизации. На объекте обновили судейскую инфраструктуру, систему искусственного оснежения, освещение стартовой и приземляющей зон, а также усилили элементы безопасности. Все эти изменения привели стадион в соответствие с требованиями самых престижных стартов мирового календаря.

После завершения Олимпиады арена в Предаццо не потеряет своего значения. Она останется важным центром подготовки молодых спортсменов, местом проведения национальных чемпионатов и международных турниров, а также составляющей спортивной и туристической инфраструктуры региона.

Стадион в Предаццо является примером того, как олимпийская инфраструктура может работать на долгосрочную перспективу. Во время Игр-2026 он станет ареной борьбы сильнейших спортсменов мира, а после Олимпиады — ключевой базой для развития прыжков с трамплина и лыжного двоеборья.

