Стадіон у Предаццо зі стрибків з трампліна на Олімпіаді-2026 — фото та історія арени

Олімпійська арена зі стрибків з трампліна в Предаццо. Фото: fiemmeworldcup.com

Стадіон для стрибків із трампліна в Предаццо стане однією з ключових арен Зимових Олімпійських ігор-2026. Арена прийме змагання зі стрибків із трампліна та лижного двоборства.

Трампліни в Предаццо мають давню історію, повідомляє портал Новини.LIVE.

Яскравий стадіон для одного з найвидовищніших зимових видів спорту

Предаццо, розташоване в долині Валь-ді-Ф’ємме у провінції Тренто, має багату історію у стрибках із трампліна та лижному двоборстві. Стадіон відкрили у 1989 році, а вже в 1991-му він прийняв чемпіонат світу, що закріпило його статус на міжнародній арені.

Після цього арена регулярно приймала великі міжнародні турніри та стала постійною тренувальною базою для збірних Італії.

Інфраструктура комплексу спроєктована для цілорічного використання. Керамічне покриття розгону забезпечує стабільні умови для старту, а синтетичне покриття зони приземлення дозволяє проводити тренування навіть у літній період.

Освітлення стадіону адаптоване для вечірніх стартів і телевізійних трансляцій, що є важливим фактором для міжнародних змагань. Водночас перед Олімпіадою воно потребувало оновлення.

Підготовка до Ігор-2026 стала каталізатором масштабної модернізації. На об’єкті оновили суддівську інфраструктуру, систему штучного осніження, освітлення стартової та приземлювальної зон, а також посилили елементи безпеки. Усі ці зміни привели стадіон у відповідність до вимог найпрестижніших стартів світового календаря.

Після завершення Олімпіади арена в Предаццо не втратить свого значення. Вона залишиться важливим центром підготовки молодих спортсменів, місцем проведення національних чемпіонатів і міжнародних турнірів, а також складовою спортивної та туристичної інфраструктури регіону.

Стадіон у Предаццо є прикладом того, як олімпійська інфраструктура може працювати на довгострокову перспективу. Під час Ігор-2026 він стане ареною боротьби найсильніших спортсменів світу, а після Олімпіади — ключовою базою для розвитку стрибків із трампліна та лижного двоборства.

