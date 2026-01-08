Гірськолижний центр Тофана прийме жіночі старти Олімпіади-2026 — як виглядає траса

Гірськолижний центр Тофана на Олімпійських іграх-2026
Гірськолижний центр Тофана в Кортіна-д’Ампеццо прийме жіночі олімпійські змагання з гірськолижного спорту. Також на ньому пройдуть старти паралімпійських атлетів.
Ця арена знову стане локацією, де зійдуться найкращі лижниці планети, повідомляє портал Новини.LIVE.
Місце, де історія переплітається зі швидкістю
Гірськолижний центр Тофана розташований біля підніжжя масиву Ле Тофане — одного з найвеличніших гірських комплексів Східних Доломітових Альп. Це місце давно стало символом італійського гірськолижного спорту, адже саме тут у 1956 році проходили олімпійські старти з гірських дисциплін.
Одним із ключових елементів центру є культовий схил "Олімпія делле Тофане". Його висока швидкість, складність і довга спортивна історія зробили трасу однією з найзнаменитіших у світі. Починаючи з 1993 року саме тут регулярно проходять етапи Кубка світу зі швидкісного спуску та супергіганту серед жінок. У 2021 році центр приймав чемпіонат світу з гірськолижного спорту.
Легендарна траса з унікальними параметрами
"Олімпія делле Тофане" — це дальність у 2560 метрів динаміки, адреналіну та майстерності. Перепад висот у 750 метрів забезпечує екстремальні швидкості й складні секції, які вимагають абсолютного контролю над лижами.
Стартовий сегмент, відомий як Шюсс, має нахил до 64%, що дозволяє спортсменкам розганятися до максимальних швидкостей із перших секунд.
Далі спортсменки проходять трамплін Дука д’Аоста, після якого траса веде до Гран-Курвоне — символічної брами центральної частини схилу. Однією з найскладніших ділянок є технічний і непередбачуваний Скарпадон, де часто вирішується доля переможниць. Саме поєднання швидкісних і технічних зон робить цей схил унікальним.
Центр, що виховав покоління чемпіонок
Схил Тофани бачив виступи найвеличніших гірськолижниць в історії. Тут перемагали олімпійські чемпіонки, рекордсменки та легенди швидкісних дисциплін. Траса подарувала світові десятки знакових історій — від драматичних падінь до неймовірних ривків і тріумфів. Саме ця спортивна спадщина робить арену особливою для кожної спортсменки.
Для учасниць Олімпіади 2026 виступ у Кортіні стане не просто гонкою, а можливістю залишити свій слід на легендарній трасі, де кожна секунда має значення.
Гірськолижний центр Тофана є частиню історії світового спорту, місце, де формувалися легенди, і локація, що й надалі визначає високі стандарти гірськолижних дисциплін. Його вплив виходить далеко за межі Кортіни-д’Ампеццо, поширюючись на спортивну індустрію Італії та міжнародну спільноту.
