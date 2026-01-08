Відео
Головна Олімпіада Гірськолижний центр Тофана на Олімпійських іграх-2026

Гірськолижний центр Тофана на Олімпійських іграх-2026

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 18:36
Гірськолижний центр Тофана прийме жіночі старти Олімпіади-2026 — як виглядає траса
Гірськолижний центр Тофана. Фото: Reuters

Гірськолижний центр Тофана в Кортіна-д’Ампеццо прийме жіночі олімпійські змагання з гірськолижного спорту. Також на ньому пройдуть старти паралімпійських атлетів.

Ця арена знову стане локацією, де зійдуться найкращі лижниці планети, повідомляє портал Новини.LIVE.

Гірськолижний центр Тофана. Фото: Getty Images

Місце, де історія переплітається зі швидкістю

Гірськолижний центр Тофана розташований біля підніжжя масиву Ле Тофане — одного з найвеличніших гірських комплексів Східних Доломітових Альп. Це місце давно стало символом італійського гірськолижного спорту, адже саме тут у 1956 році проходили олімпійські старти з гірських дисциплін.

Одним із ключових елементів центру є культовий схил "Олімпія делле Тофане". Його висока швидкість, складність і довга спортивна історія зробили трасу однією з найзнаменитіших у світі. Починаючи з 1993 року саме тут регулярно проходять етапи Кубка світу зі швидкісного спуску та супергіганту серед жінок. У 2021 році центр приймав чемпіонат світу з гірськолижного спорту.

Горнолыжный центр Тофана
Виступ на трасі гірськолижного центру Тофана. Фото: Getty Images

Легендарна траса з унікальними параметрами

"Олімпія делле Тофане" — це дальність у 2560 метрів динаміки, адреналіну та майстерності. Перепад висот у 750 метрів забезпечує екстремальні швидкості й складні секції, які вимагають абсолютного контролю над лижами.

Стартовий сегмент, відомий як Шюсс, має нахил до 64%, що дозволяє спортсменкам розганятися до максимальних швидкостей із перших секунд.

Далі спортсменки проходять трамплін Дука д’Аоста, після якого траса веде до Гран-Курвоне — символічної брами центральної частини схилу. Однією з найскладніших ділянок є технічний і непередбачуваний Скарпадон, де часто вирішується доля переможниць. Саме поєднання швидкісних і технічних зон робить цей схил унікальним.

Горнолыжный центр Тофана
Стадіон на гірськолижному центрі Тофана. Фото: Getty Images

Центр, що виховав покоління чемпіонок

Схил Тофани бачив виступи найвеличніших гірськолижниць в історії. Тут перемагали олімпійські чемпіонки, рекордсменки та легенди швидкісних дисциплін. Траса подарувала світові десятки знакових історій — від драматичних падінь до неймовірних ривків і тріумфів. Саме ця спортивна спадщина робить арену особливою для кожної спортсменки.

Для учасниць Олімпіади 2026 виступ у Кортіні стане не просто гонкою, а можливістю залишити свій слід на легендарній трасі, де кожна секунда має значення.

Гірськолижний центр Тофана є частиню історії світового спорту, місце, де формувалися легенди, і локація, що й надалі визначає високі стандарти гірськолижних дисциплін. Його вплив виходить далеко за межі Кортіни-д’Ампеццо, поширюючись на спортивну індустрію Італії та міжнародну спільноту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Олімпійських іграх-2026 у фанатів відбиратимуть прапори Росії.

Також раніше ми показали лижний стадіон у Тезеро, який підготували до Олімпіади.

Олімпійські ігри Лижний спорт олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
