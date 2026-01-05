Відео
Олімпіада повернула легендарну санно-бобслейну трасу в Кортіні

Олімпіада повернула легендарну санно-бобслейну трасу в Кортіні

Дата публікації: 5 січня 2026 11:10
Санно-бобслейний центр у Кортіна-д’Ампеццо на Олімпіаді-2026: траса Еудженіо Монті
Санно-бобслейний центр у Кортіна-д’Ампеццо. Фото: ibsf.org

Санно-бобслейний центр у Кортіна-д’Ампеццо стане однією з ключових арен зимових Олімпійських ігор 2026 року. Саме тут відбудуться змагання з бобслею, скелетону та санного спорту — дисциплін, що повертаються на легендарну трасу після десятиліть перерви.

Реконструкції траси Еудженіо Монті під Олімпійські ігри зробила її однією із найбільш сучасних, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Санно-бобслейний центр у Кортіна-д’Ампеццо. Фото: ibsf.org

Відродження історичної арени

Кортіна-д’Ампеццо вже понад пів століття асоціюється з технічними зимовими дисциплінами. Саме це місто приймало Зимову Олімпіаду-1956, а його санно-бобслейна траса стала легендарною у світовому спорті. Її назвали на честь Еудженіо Монті — дворазового олімпійського чемпіона 1968 року, відомого як Летючий рудоволосий.

Монті став символом добросовісної боротьби, швидкості та спортивної честі, а його трасу вважали однією з найскладніших у світі.

Повернення змагань на Іграх 2026 — це відновлення історії. Понад 70 років потому Кортіна знову стане ареною для найкращих спортсменів світу в бобслеї, скелетоні та санному спорті.

Санно-бобслейний центр у Кортіна-д’Ампеццо. Фото: ibsf.org

Масштабна реконструкція траси Еудженіо Монті

Підготовка до Ігор вимагала повного оновлення застарілого спортивного об’єкта.

Тому реконструкція включала:

  • повне відновлення льодового жолоба;
  • модернізацію систем охолодження та безпеки;
  • створення нових технічних будівель і адміністративних зон;
  • розширення простору для команд, тренерів та персоналу.

Комплекс охоплює близько 8 гектарів, поєднуючи оригінальну траєкторію легендарної траси з сучасними стандартами. Кожен елемент реконструкції був спроєктований так, щоб арена залишалася доступною та придатною для використання протягом багатьох років після Олімпіади.

Центр із довгим спортивним майбутнім

Організатори Ігор 2026 з самого початку заявляли, що цей об’єкт не стане разовим проєктом. Після Олімпіади санно-бобслейний центр у Кортіні працюватиме як багатофункціональний комплекс, готовий приймати етапи Кубка світу, чемпіонати Європи та світу, національні першості, тренувальні збори міжнародних команд.

Для регіону Венето це означає довготривалий розвиток зимового туризму, створення нових робочих місць та підвищення спортивної активності молоді. Великий акцент зроблено на екологічності — у центрі впроваджено сучасні енергозберігальні технології.

Обрана арена для Юнацьких Олімпійських ігор 2028

Високу якість об’єкта підтверджує той факт, що санно-бобслейний центр у Кортіні вже призначено майданчиком для Юнацьких зимових Олімпійських ігор-2028. Рішення ухвалили 30 січня 2025 року в Лозанні. Юні атлети змагатимуться в регіоні Доломіти–Вальтелліна, і саме ця траса стане головною ареною для молодих талантів.

Для Італії це додатковий доказ того, що вкладення в реконструкцію мають стратегічне значення і забезпечать тривалу спортивну спадщину.

Нагадаємо, раніше показали вигляд легендарної олімпійської біатлонної траси.

Також ми згадали про ковзанярський стадіон в Мілані, який є дуже технологічним.

Олімпійські ігри олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Скелетон
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
