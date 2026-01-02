Milano Speed Skating Stadium — як виглядає арена ковзанярського спорту ОІ-2026

Ковзанярський стадіон у Мілані. Фото: it.linkedin.com/in/pattisilvestre

Змагання з ковзанярського спорту на зимових Олімпійських іграх 2026 року прийме Milano Speed Skating Stadium. Це ультрасучасний спортивний комплекс, зведений на території льодового парку.

Цікаво, що арена матиме тимчасовий характер і саме тому увійде в історію, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що унікальний об’єкт створено з дотриманням принципів екологічності: він поєднує олімпійські традиції з інноваційними технологіями.

Трансформація міста під Олімпіаду

Для розміщення арени влада Мілана переобладнала павільйони Fiera Milano Rho — відомого виставкового центру. Напередодні Ігор простір повністю оновили: встановили льодове покриття нового покоління, модернізували системи охолодження та енергоощадження.

Проєкт реалізовано в межах концепції "тимчасової архітектури", що дозволяє уникнути надлишкових витрат і зберегти екологічний баланс міста.

Архітектура, особливості та масштаби

Milano Speed Skating Stadium вирізняється функціональністю та сучасним дизайном. Арена розрахована приблизно на 6,5 тисячі глядачів, що створює ефект максимальної близькості між спортсменами та вболівальниками.

Будівництво та реконструкція павільйонів обійшлися організаторам приблизно у 65 мільйонів євро, включно з витратами на енергетичні системи, льодове покриття та логістичну інфраструктуру.

Льодова арена забезпечує високу швидкість і безпеку спортсменів, а сучасні технології підтримують стабільну температуру, що дозволяє зберігати якісний лід протягом тривалого часу.

Олімпійська спадщина

Після завершення Ігор павільйони повернуться до своєї виставкової функції, але вже з оновленою інфраструктурою та вдосконаленими комунікаціями.

Трибуни та інше обладнання власники арени збережуть і використовуватимуть для проведення спортивних заходів у зимовий період.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. У програмі буде задіяно 18 арен і спортивних локацій, розташованих у чотирьох регіонах Італії — Ломбардії, Венето, Трентино та Південному Тіролі. Саме там пройдуть усі основні дисципліни: фігурне катання та хокей у Мілані, гірськолижні види у Кортіні, біатлон і лижні гонки в Антгольці, а також санний спорт і бобслей у Чезані. Це буде перша Олімпіада в історії Італії, яку одночасно прийматимуть два міста.

