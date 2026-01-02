Тренери збірної України на Зимових Олімпійських іграх-2026

Владислав та Михайло Гераскевичі. Фото: facebook.com/M.Geraskevych

Попри війну та складну ситуацію в країні, український спорт продовжує функціонувати, однак зовнішні фактори ускладнюють підготовку до Зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Вже у лютому розпочнеться головний турнір чотирирічного циклу для зимових видів спорту.

Головна надія України традиційно пов’язана з біатлоном, а одним із найперспективніших видів спорту вважається скелетон, повідомив портал Новини.LIVE.

Юрай Санітра. Фото: biathlon.com.ua

Юрай Санітра — наставник Дмитра Підручного та Тараса Лесюка

Словацький фахівець Юрай Санітра раніше очолював чоловічу збірну України з біатлону, а нині зосередився на індивідуальній роботі з Дмитром Підручним і Тарасом Лесюком.

Під його керівництвом Підручний став чемпіоном світу 2019 року. Санітра залишається одним із найбільш кваліфікованих тренерів у системі українського біатлону та готує своїх підопічних окремо від основної команди, що може дати їм додаткову перевагу завдяки індивідуальному підходу.

Надія Бєлова. Фото: biathlon.com.ua

Надія Бєлова — головна тренерка чоловічої збірної України

Надія Бєлова нині очолює чоловічу збірну України з біатлону та координує її підготовку до Олімпійських ігор-2026. Вона не стала руйнувати раніше напрацьовані методи підготовки, натомість намагається посилити їх за рахунок системності та роботи з молодими спортсменами.

У тренерському штабі розраховують, що саме під керівництвом Бєлової молодь зможе реалізувати свій потенціал на міжнародному рівні.

Однак, цього сезону в сторону Бєлової почало звучати більше критичних коментарів. Тому Олімпіада стане для неї шансом проявити себе.

Микола Зоц. Фото: biathlon.com.ua

Микола Зоц — наставник жіночої біатлонної збірної

Микола Зоц очолює жіночу збірну України з біатлону. Основний акцент у його роботі зроблено на оновленні складу та поступовій інтеграції молодих спортсменок.

За інформацією зсередини команди, Зоц активно працює над технікою стрільби, психологічною стійкістю та взаємодією в естафетних гонках.

Поки що результати залишаються нестабільними, однак Олімпіада може стати точкою перезавантаження для тренера, прихід якого на посаду був багатообіцяючий.

Михайло Гераскевич — "архітектор" збірної України зі скелетону

Михайло Гераскевич є не просто головним тренером збірної України зі скелетону, а фактично створив і розвиває цей вид спорту в країні з нуля.

Саме під його керівництвом Владислав Гераскевич став першим в історії українським скелетоністом, який виступив на Олімпійських іграх, і продовжує стабільно прогресувати.

Гераскевич-старший є ключовою фігурою федерації та працює з групою молодих спортсменів, які можуть заявити про себе вже на наступних Олімпійських циклах.

Втім, наразі зарано говорити про їхню роль на Іграх-2026 на Півночі Італії.

