Головна Олімпіада Молоді таланти збірної України на Олімпійських іграх-2026

Молоді таланти збірної України на Олімпійських іграх-2026

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 19:45
Молоді таланти збірної України на Олімпійських іграх 2026
Кирило Марсак. Фото: УФФК
Ключові моменти Кирило Марсак — єдиний у фігурному катанні Віталій Мандзин — нове покоління чоловічого біатлону Дарина Чалик — кандидатка до основи жіночої збірної

Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стануть перехідними для збірної України. У складі команди очікується значна кількість молодих спортсменів, які поступово замінюють представників попереднього покоління.

Серед них уже зараз виділяються кілька імен, здатних заявити про себе на олімпійському рівні, повідомив портал Новини.LIVE.

Кирило Марсак — єдиний у фігурному катанні

Кирило Марсак є єдиним представником України у фігурному катанні, який здобув олімпійську ліцензію. 21-річний спортсмен родом із Херсона. Він тренувався на тлі окупації та подальших постійних обстрілів міста, де живуть його рідні. При цьому Кирило почав вигравати місця на подіумах.

Попри складні обставини, Марсак продовжив підготовку й уже має досвід виступів на чемпіонатах світу та Європи. Він входить до числа наймолодших учасників української команди на Іграх-2026.

Виталий Мандзын
Віталій Мандзин. Фото: biathlon.com.ua

Віталій Мандзин — нове покоління чоловічого біатлону

22-річний біатлоніст із Тернопільщини Віталій Мандзин вважається одним із ключових молодих спортсменів чоловічої збірної України. Він уже має міжнародний досвід і призові місця на змаганнях різного рівня.

Мандзин стабільно виступав на юніорських стартах, регулярно потрапляючи до топ-10, і готується до дебюту на дорослій Олімпіаді.

Цьогорічний сезон Кубка світу він почав не так добре, як минулий, але це може бути пов'язано з підготовкою піка форми безпосередньо до Олімпіади в лютому.

Дарья Чалик
Дарина Чалик. Фото: biathlon.com.ua

Дарина Чалик — кандидатка до основи жіночої збірної

Біатлоністка з Чернігівщини Дарина Чалик, якій вже 24 роки, все ще вважається перспективною і поступово закріплюється в обоймі національної команди.

Перші міжнародні успіхи вона здобула на юніорському чемпіонаті Європи-2023 у Мадоні, де виграла бронзу в змішаній естафеті.

У 2025 році Чалик стала однією з героїнь зимової Універсіади в Турині, де здобула золото в мас-старті та дві бронзові медалі.

Тренерський штаб розглядає її як потенційну учасницю Олімпійських ігор-2026.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як Олімпійські ігри вплинуть на економіку регіонів, де вони пройдуть.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
