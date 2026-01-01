Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Як Олімпіада-2026 вплине на економіку країни-господарки

Як Олімпіада-2026 вплине на економіку країни-господарки

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 17:45
Як Олімпіада-2026 вплине на економіку Італії — інвестиції та прибуток
Символ Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters
Ключові моменти Мільярдні інвестиції в інфраструктуру Італійський підхід проти російського марнотратства Туризм і нові робочі місця Погляд у майбутнє

У лютому 2026 року стартують Зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в Італії — у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Для країни це стане наймасштабнішим спортивним і економічним проєктом XXI століття, який за рівнем підготовки можна порівняти хіба що з Іграми-2006 у Турині.

Втім, тепер Італія підходить до організації з новими принципами — раціонально, з орієнтацією на довгостроковий розвиток і прибутковість, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вже за кілька місяців до старту турніру регіони Ломбардія та Венето відчувають реальний ефект від підготовки: відкриваються нові робочі місця, зростають інвестиції в інфраструктуру, активізується туризм і локальний бізнес.

Олимпийские игры-2026
Джекі Чан був долучений до естафети олімпійського вогню. Фото: Reuters

Мільярдні інвестиції в інфраструктуру

Підготовка до Ігор запустила хвилю фінансових вливань, яких Італія не бачила десятиліттями. За офіційними даними, понад 3 мільярди євро спрямовано на оновлення транспортної, спортивної та готельної інфраструктури. Близько 25% цих коштів надходять від держави, решта 75% — від приватних компаній і консорціумів.

Основна частина інвестицій зосереджена в Мілані, Кортіні, Борміо, Лівіньйо та інших альпійських курортах. Тут модернізують залізничні лінії, зводять нові транспортні розв’язки, ремонтують траси та оновлюють гірськолижні комплекси.

Уряд прагне, щоб 95% споруд залишалися функціональними після Ігор. Це означає, що арени, льодові палаци, олімпійське селище та медіацентри не перетворяться на занедбані об’єкти, а стануть частиною міського середовища — житловими кварталами, університетськими або культурними центрами.

Олимпийские игры-2026
Олімпійське селище. Фото: Reuters

Італійський підхід проти російського марнотратства

Для Італії ці Ігри — не лише спортивна подія, а стратегічна можливість посилити власний імідж у світі. Водночас це приклад того, як можна провести Олімпіаду без гігантських перевитрат.

Для порівняння: у Сочі-2014 Росія витратила понад 50 мільярдів євро, побудувавши практично з нуля цілі міста, дороги та арени. Тоді проєкт подавався як демонстрація величі держави, але згодом став символом корупції й марнотратства. Експерти підрахували, що через завищення кошторисів і нецільове використання бюджетних грошей вартість підготовки зросла у чотири рази.

У 2025 році більшість збудованих у Сочі об’єктів простоює, а економічна віддача виявилася мінімальною. Італія ж обрала інший шлях — не зводити все з нуля, а вдосконалювати те, що вже функціонує. Тут уже є готелі, транспортна мережа, гірськолижні курорти та сучасні спортивні бази — держава лише "наводить марафет" на 3 мільярди євро. Саме тому очікується, що Ігри принесуть прибуток, а не борги.

Олимпийские игры-2026
Символ ОІ-2026. Фото: Reuters

Туризм і нові робочі місця

За оцінками Міністерства туризму Італії, Олімпіада може залучити понад 3 мільйони відвідувачів. Туристичний сектор уже готується до пікового сезону: готелі в Мілані, Кортіні та навколишніх регіонах масово модернізують номери, відкривають нові ресторани, транспортні хаби та пункти прокату.

Номери бронюють задовго до початку Ігор, а власники закладів активно шукають персонал. За попередніми підрахунками, лише у сфері обслуговування буде створено близько 50 тисяч нових робочих місць — від волонтерів і перекладачів до технічного персоналу, готельєрів і будівельників.

Погляд у майбутнє

Експерти вже порівнюють очікуваний ефект від Олімпіади-2026 з впливом чемпіонату світу з футболу 1990 року, коли Італія отримала потужний поштовх до модернізації. Прогнозується, що протягом наступних п’яти років після Ігор ВВП країни зросте на 0,5–0,7%, а регіони Ломбардія та Венето стануть ще привабливішими для інвесторів і туристів.

Довгі роки європейські туристи вважали, що найкращі зимові курорти розташовані у Франції чи Швейцарії. Проте після Олімпіади-2026 Італія цілком може стати новим центром зимового спорту Європи — із власним шармом, історією та прибутковою моделлю розвитку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з українців вже має ліцензії на Олімпійські ігри-2026.

Італія Олімпійські ігри Мілан Олімпійські ігри-2026 олімпійський факел
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації