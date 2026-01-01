Як Олімпіада-2026 вплине на економіку Італії — інвестиції та прибуток

Символ Олімпійських ігор-2026. Фото: Reuters

У лютому 2026 року стартують Зимові Олімпійські ігри, які відбудуться в Італії — у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Для країни це стане наймасштабнішим спортивним і економічним проєктом XXI століття, який за рівнем підготовки можна порівняти хіба що з Іграми-2006 у Турині.

Втім, тепер Італія підходить до організації з новими принципами — раціонально, з орієнтацією на довгостроковий розвиток і прибутковість, повідомив портал Новини.LIVE.

Вже за кілька місяців до старту турніру регіони Ломбардія та Венето відчувають реальний ефект від підготовки: відкриваються нові робочі місця, зростають інвестиції в інфраструктуру, активізується туризм і локальний бізнес.

Джекі Чан був долучений до естафети олімпійського вогню. Фото: Reuters

Мільярдні інвестиції в інфраструктуру

Підготовка до Ігор запустила хвилю фінансових вливань, яких Італія не бачила десятиліттями. За офіційними даними, понад 3 мільярди євро спрямовано на оновлення транспортної, спортивної та готельної інфраструктури. Близько 25% цих коштів надходять від держави, решта 75% — від приватних компаній і консорціумів.

Основна частина інвестицій зосереджена в Мілані, Кортіні, Борміо, Лівіньйо та інших альпійських курортах. Тут модернізують залізничні лінії, зводять нові транспортні розв’язки, ремонтують траси та оновлюють гірськолижні комплекси.

Уряд прагне, щоб 95% споруд залишалися функціональними після Ігор. Це означає, що арени, льодові палаци, олімпійське селище та медіацентри не перетворяться на занедбані об’єкти, а стануть частиною міського середовища — житловими кварталами, університетськими або культурними центрами.

Олімпійське селище. Фото: Reuters

Італійський підхід проти російського марнотратства

Для Італії ці Ігри — не лише спортивна подія, а стратегічна можливість посилити власний імідж у світі. Водночас це приклад того, як можна провести Олімпіаду без гігантських перевитрат.

Для порівняння: у Сочі-2014 Росія витратила понад 50 мільярдів євро, побудувавши практично з нуля цілі міста, дороги та арени. Тоді проєкт подавався як демонстрація величі держави, але згодом став символом корупції й марнотратства. Експерти підрахували, що через завищення кошторисів і нецільове використання бюджетних грошей вартість підготовки зросла у чотири рази.

У 2025 році більшість збудованих у Сочі об’єктів простоює, а економічна віддача виявилася мінімальною. Італія ж обрала інший шлях — не зводити все з нуля, а вдосконалювати те, що вже функціонує. Тут уже є готелі, транспортна мережа, гірськолижні курорти та сучасні спортивні бази — держава лише "наводить марафет" на 3 мільярди євро. Саме тому очікується, що Ігри принесуть прибуток, а не борги.

Символ ОІ-2026. Фото: Reuters

Туризм і нові робочі місця

За оцінками Міністерства туризму Італії, Олімпіада може залучити понад 3 мільйони відвідувачів. Туристичний сектор уже готується до пікового сезону: готелі в Мілані, Кортіні та навколишніх регіонах масово модернізують номери, відкривають нові ресторани, транспортні хаби та пункти прокату.

Номери бронюють задовго до початку Ігор, а власники закладів активно шукають персонал. За попередніми підрахунками, лише у сфері обслуговування буде створено близько 50 тисяч нових робочих місць — від волонтерів і перекладачів до технічного персоналу, готельєрів і будівельників.

Погляд у майбутнє

Експерти вже порівнюють очікуваний ефект від Олімпіади-2026 з впливом чемпіонату світу з футболу 1990 року, коли Італія отримала потужний поштовх до модернізації. Прогнозується, що протягом наступних п’яти років після Ігор ВВП країни зросте на 0,5–0,7%, а регіони Ломбардія та Венето стануть ще привабливішими для інвесторів і туристів.

Довгі роки європейські туристи вважали, що найкращі зимові курорти розташовані у Франції чи Швейцарії. Проте після Олімпіади-2026 Італія цілком може стати новим центром зимового спорту Європи — із власним шармом, історією та прибутковою моделлю розвитку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з українців вже має ліцензії на Олімпійські ігри-2026.