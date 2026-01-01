Как Олимпиада-2026 повлияет на экономику Италии — инвестиции и прибыль

Символ Олимпийских игр-2026. Фото: Reuters

В феврале 2026 года стартуют Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии — в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Для страны это станет самым масштабным спортивным и экономическим проектом XXI века, который по уровню подготовки сравним разве что с Играми-2006 в Турине.

Впрочем, теперь Италия подходит к организации с новыми принципами - рационально, с ориентацией на долгосрочное развитие и прибыльность, сообщил портал Новини.LIVE.

Уже за несколько месяцев до старта турнира регионы Ломбардия и Венето ощущают реальный эффект от подготовки: открываются новые рабочие места, растут инвестиции в инфраструктуру, активизируется туризм и локальный бизнес.

Джеки Чан был приобщен к эстафете олимпийского огня. Фото: Reuters

Миллиардные инвестиции в инфраструктуру

Подготовка к Играм запустила волну финансовых вливаний, которых Италия не видела десятилетиями. По официальным данным, более 3 миллиардов евро направлено на обновление транспортной, спортивной и гостиничной инфраструктуры. Около 25% этих средств поступают от государства, остальные 75% - от частных компаний и консорциумов.

Основная часть инвестиций сосредоточена в Милане, Кортине, Бормио, Ливиньо и других альпийских курортах. Здесь модернизируют железнодорожные линии, возводят новые транспортные развязки, ремонтируют трассы и обновляют горнолыжные комплексы.

Правительство стремится, чтобы 95% сооружений оставались функциональными после Игр. Это означает, что арены, ледовые дворцы, олимпийская деревня и медиацентры не превратятся в заброшенные объекты, а станут частью городской среды - жилыми кварталами, университетскими или культурными центрами.

Олимпийская деревня. Фото: Reuters

Итальянский подход против российского расточительства

Для Италии эти Игры - не только спортивное событие, а стратегическая возможность усилить собственный имидж в мире. В то же время это пример того, как можно провести Олимпиаду без гигантских перерасходов.

Для сравнения: в Сочи-2014 Россия потратила более 50 миллиардов евро, построив практически с нуля целые города, дороги и арены. Тогда проект подавался как демонстрация величия государства, но впоследствии стал символом коррупции и расточительства. Эксперты подсчитали, что из-за завышения смет и нецелевого использования бюджетных денег стоимость подготовки выросла в четыре раза.

В 2025 году большинство построенных в Сочи объектов простаивает, а экономическая отдача оказалась минимальной. Италия же выбрала другой путь - не возводить все с нуля, а совершенствовать то, что уже функционирует. Здесь уже есть отели, транспортная сеть, горнолыжные курорты и современные спортивные базы - государство лишь "наводит марафет" на 3 миллиарда евро. Именно поэтому ожидается, что Игры принесут прибыль, а не долги.

Символ ОИ-2026. Фото: Reuters

Туризм и новые рабочие места

По оценкам Министерства туризма Италии, Олимпиада может привлечь более 3 миллионов посетителей. Туристический сектор уже готовится к пиковому сезону: отели в Милане, Кортине и окружающих регионах массово модернизируют номера, открывают новые рестораны, транспортные хабы и пункты проката.

Номера бронируют задолго до начала Игр, а владельцы заведений активно ищут персонал. По предварительным подсчетам, только в сфере обслуживания будет создано около 50 тысяч новых рабочих мест - от волонтеров и переводчиков до технического персонала, отельеров и строителей.

Взгляд в будущее

Эксперты уже сравнивают ожидаемый эффект от Олимпиады-2026 с влиянием чемпионата мира по футболу 1990 года, когда Италия получила мощный толчок к модернизации. Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после Игр ВВП страны вырастет на 0,5-0,7%, а регионы Ломбардия и Венето станут еще более привлекательными для инвесторов и туристов.

Долгие годы европейские туристы считали, что лучшие зимние курорты расположены во Франции или Швейцарии. Однако после Олимпиады-2026 Италия вполне может стать новым центром зимнего спорта Европы - с собственным шармом, историей и прибыльной моделью развития.

