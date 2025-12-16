Олімпіада-2026: які ліцензії вже є у України

Хто з українців здобув ліцензії на Зимові Олімпійські ігри-2026
Україна готується до Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Прийматиме турнір північ Італії — Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
Попри складні умови воєнного часу, українські спортсмени вже мають 18 олімпійських квот у чотирьох видах спорту — біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та фігурному катанні, повідомив портал Новини.LIVE.
Біатлон — головна сила України
Біатлон залишається головною медальною надією збірної. Завдяки світовому рейтингу біатлоністи мають 10 неіменних ліцензій — по п’ять у чоловіків і жінок. Хоча квоти неіменні, уже зараз очевидно, хто має найвищі шанси представити країну в Мілані й Кортіні.
Ймовірний склад чоловічої команди:
Дмитро Підручний — лідер збірної та її капітан, який попри травми й досі є найкращим у команді.
Тарас Лесюк — досвідчений спортсмен із потужним фінішем, здатний допомогти в естафетах. До олімпійського сезону його разом із Підручним готує Юрай Санітра, тому можна очікувати, що він вистрелить.
Антон Дудченко — один із найстабільніших біатлоністів України останніх років, який регулярно потрапляє в залікову зону Кубка світу.
Віталій Мандзин — найперспективніший біатлоніст минулого сезону, від якого можна очікувати прориву на Олімпіаді.
Серед жінок претендують:
Юлія Джима — найдосвідченіша біатлоністка, бронзова призерка Олімпіади-2014.
Христина Дмитренко — перспективна спортсменка з хорошим ходом і стабільною стрільбою, яка поступово виходить на лідерські позиції.
Анастасія Меркушина — учасниця двох Олімпіад, яка намагається повернутися до топ-рівня, але періодично стикається з психологічними труднощами.
Олександра Меркушина — молодша сестра Анастасії, яка демонструє стабільний прогрес. Її називали більш талановитою, і настав час це довести.
Дарина Чалик — дебютантка збірної, за прогресом якої експерти радили стежити в найближчі роки.
Лижні перегони — стабільність і витривалість
У лижних перегонах Україна отримала п’ять квот — дві чоловічі та три жіночі, здобуті за FIS-рейтингом. Після епохи Валентини Шевченко команда рідко бореться за високі місця, і навіть одна медаль у цій дисципліні стане дивом.
Гірськолижний спорт — базові квоти й велика мотивація
Україна має дві базові квоти — по одній у чоловіків і жінок. У цій дисципліні українці виступають стабільно, але без медальних проривів.
Лідером команди є Іван Ковбаснюк — найтитулованіший гірськолижник країни, учасник двох попередніх Олімпіад. Навіть якщо він полетить до Італії, здобути медаль буде вкрай складно.
Фігурне катання — повернення української школи
Фігурне катання принесло Україні одну ліцензію — у чоловічому одиночному катанні. Її на кваліфікаційних змаганнях виборов Кирило Марсак і його обрали на поїздку в Італію.
Загалом у фігурному катанні Україна має антирекорд — уперше в історії кваліфікувалася лише в одній дисципліні.
Іменні та неіменні ліцензії
Усі 18 олімпійських квот, здобутих Україною, є неіменними та належать НОК. Остаточний склад збірної буде затверджено у січні 2026 року після світових кваліфікаційних змагань та внутрішніх відборів.
