Олімпіада-2026: які ліцензії вже є у України

Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Україна готується до Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Прийматиме турнір північ Італії — Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Попри складні умови воєнного часу, українські спортсмени вже мають 18 олімпійських квот у чотирьох видах спорту — біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та фігурному катанні, повідомив портал Новини.LIVE.

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Біатлон — головна сила України

Біатлон залишається головною медальною надією збірної. Завдяки світовому рейтингу біатлоністи мають 10 неіменних ліцензій — по п’ять у чоловіків і жінок. Хоча квоти неіменні, уже зараз очевидно, хто має найвищі шанси представити країну в Мілані й Кортіні.

Ймовірний склад чоловічої команди:

Дмитро Підручний — лідер збірної та її капітан, який попри травми й досі є найкращим у команді.

Тарас Лесюк — досвідчений спортсмен із потужним фінішем, здатний допомогти в естафетах. До олімпійського сезону його разом із Підручним готує Юрай Санітра, тому можна очікувати, що він вистрелить.

Антон Дудченко — один із найстабільніших біатлоністів України останніх років, який регулярно потрапляє в залікову зону Кубка світу.

Віталій Мандзин — найперспективніший біатлоніст минулого сезону, від якого можна очікувати прориву на Олімпіаді.

Серед жінок претендують:

Юлія Джима — найдосвідченіша біатлоністка, бронзова призерка Олімпіади-2014.

Христина Дмитренко — перспективна спортсменка з хорошим ходом і стабільною стрільбою, яка поступово виходить на лідерські позиції.

Анастасія Меркушина — учасниця двох Олімпіад, яка намагається повернутися до топ-рівня, але періодично стикається з психологічними труднощами.

Олександра Меркушина — молодша сестра Анастасії, яка демонструє стабільний прогрес. Її називали більш талановитою, і настав час це довести.

Дарина Чалик — дебютантка збірної, за прогресом якої експерти радили стежити в найближчі роки.

Лижні перегони — стабільність і витривалість

У лижних перегонах Україна отримала п’ять квот — дві чоловічі та три жіночі, здобуті за FIS-рейтингом. Після епохи Валентини Шевченко команда рідко бореться за високі місця, і навіть одна медаль у цій дисципліні стане дивом.

Гірськолижний спорт — базові квоти й велика мотивація

Україна має дві базові квоти — по одній у чоловіків і жінок. У цій дисципліні українці виступають стабільно, але без медальних проривів.

Лідером команди є Іван Ковбаснюк — найтитулованіший гірськолижник країни, учасник двох попередніх Олімпіад. Навіть якщо він полетить до Італії, здобути медаль буде вкрай складно.

Фігурне катання — повернення української школи

Фігурне катання принесло Україні одну ліцензію — у чоловічому одиночному катанні. Її на кваліфікаційних змаганнях виборов Кирило Марсак і його обрали на поїздку в Італію.

Загалом у фігурному катанні Україна має антирекорд — уперше в історії кваліфікувалася лише в одній дисципліні.

Іменні та неіменні ліцензії

Усі 18 олімпійських квот, здобутих Україною, є неіменними та належать НОК. Остаточний склад збірної буде затверджено у січні 2026 року після світових кваліфікаційних змагань та внутрішніх відборів.

Нагадаємо, що на відкритті Олімпійських ігор-2026 виступить зірка світового рівня.