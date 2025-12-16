Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Хто з українців здобув ліцензії на Зимові Олімпійські ігри-2026

Хто з українців здобув ліцензії на Зимові Олімпійські ігри-2026

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:00
Олімпіада-2026: які ліцензії вже є у України
Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua
Ключові моменти Біатлон — головна сила України Лижні перегони — стабільність і витривалість Гірськолижний спорт — базові квоти й велика мотивація Фігурне катання — повернення української школи Іменні та неіменні ліцензії

Україна готується до Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Прийматиме турнір північ Італії — Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Попри складні умови воєнного часу, українські спортсмени вже мають 18 олімпійських квот у чотирьох видах спорту — біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та фігурному катанні, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Юлия Джима
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Біатлон — головна сила України

Біатлон залишається головною медальною надією збірної. Завдяки світовому рейтингу біатлоністи мають 10 неіменних ліцензій — по п’ять у чоловіків і жінок. Хоча квоти неіменні, уже зараз очевидно, хто має найвищі шанси представити країну в Мілані й Кортіні.

Ймовірний склад чоловічої команди:

  • Дмитро Підручний — лідер збірної та її капітан, який попри травми й досі є найкращим у команді.

  • Тарас Лесюк — досвідчений спортсмен із потужним фінішем, здатний допомогти в естафетах. До олімпійського сезону його разом із Підручним готує Юрай Санітра, тому можна очікувати, що він вистрелить.

  • Антон Дудченко — один із найстабільніших біатлоністів України останніх років, який регулярно потрапляє в залікову зону Кубка світу.

  • Віталій Мандзин — найперспективніший біатлоніст минулого сезону, від якого можна очікувати прориву на Олімпіаді.

Серед жінок претендують:

  • Юлія Джима — найдосвідченіша біатлоністка, бронзова призерка Олімпіади-2014.

  • Христина Дмитренко — перспективна спортсменка з хорошим ходом і стабільною стрільбою, яка поступово виходить на лідерські позиції.

  • Анастасія Меркушина — учасниця двох Олімпіад, яка намагається повернутися до топ-рівня, але періодично стикається з психологічними труднощами.

  • Олександра Меркушина — молодша сестра Анастасії, яка демонструє стабільний прогрес. Її називали більш талановитою, і настав час це довести.

  • Дарина Чалик — дебютантка збірної, за прогресом якої експерти радили стежити в найближчі роки.

Лижні перегони — стабільність і витривалість

У лижних перегонах Україна отримала п’ять квот — дві чоловічі та три жіночі, здобуті за FIS-рейтингом. Після епохи Валентини Шевченко команда рідко бореться за високі місця, і навіть одна медаль у цій дисципліні стане дивом.

Гірськолижний спорт — базові квоти й велика мотивація

Україна має дві базові квоти — по одній у чоловіків і жінок. У цій дисципліні українці виступають стабільно, але без медальних проривів.

Лідером команди є Іван Ковбаснюк — найтитулованіший гірськолижник країни, учасник двох попередніх Олімпіад. Навіть якщо він полетить до Італії, здобути медаль буде вкрай складно.

Фігурне катання — повернення української школи

Фігурне катання принесло Україні одну ліцензію — у чоловічому одиночному катанні. Її на кваліфікаційних змаганнях виборов Кирило Марсак і його обрали на поїздку в Італію.

Загалом у фігурному катанні Україна має антирекорд — уперше в історії кваліфікувалася лише в одній дисципліні.

Іменні та неіменні ліцензії

Усі 18 олімпійських квот, здобутих Україною, є неіменними та належать НОК. Остаточний склад збірної буде затверджено у січні 2026 року після світових кваліфікаційних змагань та внутрішніх відборів.

Нагадаємо, що на відкритті Олімпійських ігор-2026 виступить зірка світового рівня.

Олімпіада-2024 Дмитро Підручний Юлія Джима Олімпійська збірна України Віталій Мандзин
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації