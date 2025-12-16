Олимпиада-2026: какие лицензии уже есть у Украины

Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Украина готовится к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Принимать турнир будет север Италии — Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Несмотря на сложные условия военного времени, украинские спортсмены уже имеют 18 олимпийских квот в четырех видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и фигурном катании, сообщил портал Новини.LIVE.

Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Биатлон — главная сила Украины

Биатлон остается главной медальной надеждой сборной. Благодаря мировому рейтингу биатлонисты имеют 10 неименных лицензий - по пять у мужчин и женщин. Хотя квоты неименные, уже сейчас очевидно, кто имеет самые высокие шансы представить страну в Милане и Кортине.

Вероятный состав мужской команды:

Дмитрий Пидручный — лидер сборной и ее капитан, который, несмотря на травмы, до сих пор является лучшим в команде.

Тарас Лесюк — опытный спортсмен с мощным финишем, способный помочь в эстафетах. К олимпийскому сезону его вместе с Пидручным готовит Юрай Санитра, поэтому можно ожидать, что он выстрелит.

Антон Дудченко — один из самых стабильных биатлонистов Украины последних лет, который регулярно попадает в зачетную зону Кубка мира.

Виталий Мандзин — самый перспективный биатлонист прошлого сезона, от которого можно ожидать прорыва на Олимпиаде.

Среди женщин претендуют:

Юлия Джима — самая опытная биатлонистка, бронзовый призер Олимпиады-2014.

Кристина Дмитренко — перспективная спортсменка с хорошим ходом и стабильной стрельбой, которая постепенно выходит на лидерские позиции.

Анастасия Меркушина — участница двух Олимпиад, которая пытается вернуться к топ-уровню, но периодически сталкивается с психологическими трудностями.

Александра Меркушина — младшая сестра Анастасии, которая демонстрирует стабильный прогресс. Ее называли более талантливой, и пришло время это доказать.

Дарья Чалык — дебютантка сборной, за прогрессом которой эксперты советовали следить в ближайшие годы.

Лыжные гонки — стабильность и выносливость

В лыжных гонках Украина получила пять квот - две мужские и три женские, добытые по FIS-рейтингу. После эпохи Валентины Шевченко команда редко борется за высокие места, и даже одна медаль в этой дисциплине станет чудом.

Горнолыжный спорт - базовые квоты и большая мотивация

Украина имеет две базовые квоты — по одной у мужчин и женщин. В этой дисциплине украинцы выступают стабильно, но без медальных прорывов.

Лидером команды является Иван Ковбаснюк — самый титулованный горнолыжник страны, участник двух предыдущих Олимпиад. Даже если он полетит в Италию, добыть медаль будет крайне сложно.

Фигурное катание — возвращение украинской школы

Фигурное катание принесло Украине одну лицензию - в мужском одиночном катании. Ее на квалификационных соревнованиях завоевал Кирилл Марсак и его выбрали на поездку в Италию.

Всего в фигурном катании Украина имеет антирекорд - впервые в истории квалифицировалась только в одной дисциплине.

Именные и неименные лицензии

Все 18 олимпийских квот, полученных Украиной, являются неименными и принадлежат НОК. Окончательный состав сборной будет утвержден в январе 2026 года после мировых квалификационных соревнований и внутренних отборов.

Напомним, что на открытии Олимпийских игр-2026 выступит звезда мирового уровня.