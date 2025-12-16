Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Кто из украинцев получил лицензии на Зимние Олимпийские игры-2026

Кто из украинцев получил лицензии на Зимние Олимпийские игры-2026

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 16:00
Олимпиада-2026: какие лицензии уже есть у Украины
Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua
Ключевые моменты Биатлон — главная сила Украины Лыжные гонки — стабильность и выносливость Горнолыжный спорт - базовые квоты и большая мотивация Фигурное катание — возвращение украинской школы Именные и неименные лицензии

Украина готовится к Зимним Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Принимать турнир будет север Италии — Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Несмотря на сложные условия военного времени, украинские спортсмены уже имеют 18 олимпийских квот в четырех видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и фигурном катании, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Юлия Джима
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Биатлон — главная сила Украины

Биатлон остается главной медальной надеждой сборной. Благодаря мировому рейтингу биатлонисты имеют 10 неименных лицензий - по пять у мужчин и женщин. Хотя квоты неименные, уже сейчас очевидно, кто имеет самые высокие шансы представить страну в Милане и Кортине.

Вероятный состав мужской команды:

  • Дмитрий Пидручный — лидер сборной и ее капитан, который, несмотря на травмы, до сих пор является лучшим в команде.

  • Тарас Лесюк — опытный спортсмен с мощным финишем, способный помочь в эстафетах. К олимпийскому сезону его вместе с Пидручным готовит Юрай Санитра, поэтому можно ожидать, что он выстрелит.

  • Антон Дудченко — один из самых стабильных биатлонистов Украины последних лет, который регулярно попадает в зачетную зону Кубка мира.

  • Виталий Мандзин — самый перспективный биатлонист прошлого сезона, от которого можно ожидать прорыва на Олимпиаде.

Среди женщин претендуют:

  • Юлия Джима — самая опытная биатлонистка, бронзовый призер Олимпиады-2014.

  • Кристина Дмитренко — перспективная спортсменка с хорошим ходом и стабильной стрельбой, которая постепенно выходит на лидерские позиции.

  • Анастасия Меркушина — участница двух Олимпиад, которая пытается вернуться к топ-уровню, но периодически сталкивается с психологическими трудностями.

  • Александра Меркушина — младшая сестра Анастасии, которая демонстрирует стабильный прогресс. Ее называли более талантливой, и пришло время это доказать.

  • Дарья Чалык — дебютантка сборной, за прогрессом которой эксперты советовали следить в ближайшие годы.

Лыжные гонки — стабильность и выносливость

В лыжных гонках Украина получила пять квот - две мужские и три женские, добытые по FIS-рейтингу. После эпохи Валентины Шевченко команда редко борется за высокие места, и даже одна медаль в этой дисциплине станет чудом.

Горнолыжный спорт - базовые квоты и большая мотивация

Украина имеет две базовые квоты — по одной у мужчин и женщин. В этой дисциплине украинцы выступают стабильно, но без медальных прорывов.

Лидером команды является Иван Ковбаснюк — самый титулованный горнолыжник страны, участник двух предыдущих Олимпиад. Даже если он полетит в Италию, добыть медаль будет крайне сложно.

Фигурное катание — возвращение украинской школы

Фигурное катание принесло Украине одну лицензию - в мужском одиночном катании. Ее на квалификационных соревнованиях завоевал Кирилл Марсак и его выбрали на поездку в Италию.

Всего в фигурном катании Украина имеет антирекорд - впервые в истории квалифицировалась только в одной дисциплине.

Именные и неименные лицензии

Все 18 олимпийских квот, полученных Украиной, являются неименными и принадлежат НОК. Окончательный состав сборной будет утвержден в январе 2026 года после мировых квалификационных соревнований и внутренних отборов.

Напомним, что на открытии Олимпийских игр-2026 выступит звезда мирового уровня.

Олимпиада-2024 Дмитрий Пидручный Юлия Джима Олимпийская сборная Украины Виталий Мандзын
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации