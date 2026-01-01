Молодые таланты сборной Украины на Олимпийских играх 2026 года

Кирилл Марсак. Фото: УФФК

Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо станут переходными для сборной Украины. В составе команды ожидается значительное количество молодых спортсменов, постепенно заменяющих представителей предыдущего поколения.

Среди них уже сейчас выделяются несколько имен, способных заявить о себе на олимпийском уровне, сообщил портал Новини.LIVE.

Кирилл Марсак — единственный в фигурном катании

Кирилл Марсак стал единственным представителем Украины в фигурном катании, получившим олимпийскую лицензию. 21-летний спортсмен родом из Херсона. Он тренировался на фоне оккупации и последующих постоянных обстрелов города, где живут его родные. При этом Кирилл начал выигрывать места на подиумах.

Несмотря на сложные обстоятельства, Марсак продолжил подготовку и уже имеет опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы. Он входит в число самых молодых участников украинской команды на Играх-2026.

Виталий Мандзын. Фото: biathlon.com.ua

Виталий Мандзын — новое поколение мужского биатлона

22-летний биатлонист из Тернопольщины Виталий Мандзын считается одним из ключевых молодых спортсменов мужской сборной Украины. Он уже имеет международный опыт и призовые места на соревнованиях различного уровня.

Мандзин стабильно выступал на юниорских стартах, регулярно попадая в топ-10, и готовится к дебюту на взрослой Олимпиаде.

Нынешний сезон Кубка мира он начал не так хорошо, как прошлый, но это может быть связано с подготовкой пика формы непосредственно к Олимпиаде в феврале.

Дарья Чалык. Фото: biathlon.com.ua

Дарья Чалык — кандидат в основу женской сборной

Биатлонистка из Черниговщины Дарья Чалык, которой уже 24 года, все еще считается перспективной и постепенно закрепляется в обойме национальной команды.

Первые международные успехи она добыла на юниорском чемпионате Европы-2023 в Мадоне, где выиграла бронзу в смешанной эстафете.

В 2025 году Чалык стала одной из героинь зимней Универсиады в Турине, где получила золото в масс-старте и две бронзовые медали.

Тренерский штаб рассматривает ее как потенциальную участницу Олимпийских игр-2026.

