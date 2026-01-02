Тренеры сборной Украины на Зимних Олимпийских играх 2026 года

Владислав и Михаил Гераскевичи. Фото: facebook.com/M.Geraskevych

Несмотря на войну и сложную ситуацию в стране, украинский спорт продолжает функционировать, однако внешние факторы затрудняют подготовку к Зимним Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Уже в феврале начнется главный турнир четырехлетнего цикла для зимних видов спорта.

Главная надежда Украины традиционно связана с биатлоном, а одним из самых перспективных видов спорта считается скелетон, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Юрай Санитра. Фото: biathlon.com.ua

Юрай Санитра — наставник Дмитрия Пидручного и Тараса Лесюка

Словацкий специалист Юрай Санитра ранее возглавлял мужскую сборную Украины по биатлону, а ныне сосредоточился на индивидуальной работе с Дмитрием Пидручным и Тарасом Лесюком.

Под его руководством Пидручный стал чемпионом мира 2019 года. Санитра остается одним из самых квалифицированных тренеров в системе украинского биатлона и готовит своих подопечных отдельно от основной команды, что может дать им дополнительное преимущество благодаря индивидуальному подходу.

Надежда Белова. Фото: biathlon.com.ua

Надежда Белова — главный тренер мужской сборной Украины

Надежда Белова сейчас возглавляет мужскую сборную Украины по биатлону и координирует ее подготовку к Олимпийским играм-2026. Она не стала разрушать ранее наработанные методы подготовки, зато пытается усилить их за счет системности и работы с молодыми спортсменами.

В тренерском штабе рассчитывают, что именно под руководством Беловой молодежь сможет реализовать свой потенциал на международном уровне.

Однако, в этом сезоне в сторону Беловой начало звучать больше критических комментариев. Поэтому Олимпиада станет для нее шансом проявить себя.

Николай Зоц. Фото: biathlon.com.ua

Николай Зоц — наставник женской биатлонной сборной

Николай Зоц возглавляет женскую сборную Украины по биатлону. Основной акцент в его работе сделан на обновлении состава и постепенной интеграции молодых спортсменок.

По информации изнутри команды, Зоц активно работает над техникой стрельбы, психологической устойчивостью и взаимодействием в эстафетных гонках.

Пока результаты остаются нестабильными, однако Олимпиада может стать точкой перезагрузки для тренера, приход которого на должность был многообещающим.

Михаил Гераскевич — "архитектор" сборной Украины по скелетону

Михаил Гераскевич является не просто главным тренером сборной Украины по скелетону, а фактически создал и развивает этот вид спорта в стране с нуля.

Именно под его руководством Владислав Гераскевич стал первым в истории украинским скелетонистом, выступившим на Олимпийских играх, и продолжает стабильно прогрессировать.

Гераскевич-старший является ключевой фигурой федерации и работает с группой молодых спортсменов, которые могут заявить о себе уже на следующих Олимпийских циклах.

Впрочем, пока рано говорить об их роли на Играх-2026 на Севере Италии.

Напомним, ранее мы сообщали, как изменится экономика Италии благодаря Олимпиаде.

Также мы назвали молодых спортсменов, которые могут выступить на Олимпиаде-2026.