Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Тренеры сборной Украины на Зимних Олимпийских играх-2026

Тренеры сборной Украины на Зимних Олимпийских играх-2026

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 09:15
Тренеры сборной Украины на Зимних Олимпийских играх 2026 года
Владислав и Михаил Гераскевичи. Фото: facebook.com/M.Geraskevych
Ключевые моменты Юрай Санитра — наставник Дмитрия Пидручного и Тараса Лесюка Надежда Белова — главный тренер мужской сборной Украины Николай Зоц — наставник женской биатлонной сборной Михаил Гераскевич — "архитектор" сборной Украины по скелетону

Несмотря на войну и сложную ситуацию в стране, украинский спорт продолжает функционировать, однако внешние факторы затрудняют подготовку к Зимним Олимпийским играм-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Уже в феврале начнется главный турнир четырехлетнего цикла для зимних видов спорта.

Главная надежда Украины традиционно связана с биатлоном, а одним из самых перспективных видов спорта считается скелетон, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Юрай Санитра
Юрай Санитра. Фото: biathlon.com.ua

Юрай Санитра — наставник Дмитрия Пидручного и Тараса Лесюка

Словацкий специалист Юрай Санитра ранее возглавлял мужскую сборную Украины по биатлону, а ныне сосредоточился на индивидуальной работе с Дмитрием Пидручным и Тарасом Лесюком.

Под его руководством Пидручный стал чемпионом мира 2019 года. Санитра остается одним из самых квалифицированных тренеров в системе украинского биатлона и готовит своих подопечных отдельно от основной команды, что может дать им дополнительное преимущество благодаря индивидуальному подходу.

Надежда Белова
Надежда Белова. Фото: biathlon.com.ua

Надежда Белова — главный тренер мужской сборной Украины

Надежда Белова сейчас возглавляет мужскую сборную Украины по биатлону и координирует ее подготовку к Олимпийским играм-2026. Она не стала разрушать ранее наработанные методы подготовки, зато пытается усилить их за счет системности и работы с молодыми спортсменами.

В тренерском штабе рассчитывают, что именно под руководством Беловой молодежь сможет реализовать свой потенциал на международном уровне.

Однако, в этом сезоне в сторону Беловой начало звучать больше критических комментариев. Поэтому Олимпиада станет для нее шансом проявить себя.

Николай Зоц
Николай Зоц. Фото: biathlon.com.ua

Николай Зоц — наставник женской биатлонной сборной

Николай Зоц возглавляет женскую сборную Украины по биатлону. Основной акцент в его работе сделан на обновлении состава и постепенной интеграции молодых спортсменок.

По информации изнутри команды, Зоц активно работает над техникой стрельбы, психологической устойчивостью и взаимодействием в эстафетных гонках.

Пока результаты остаются нестабильными, однако Олимпиада может стать точкой перезагрузки для тренера, приход которого на должность был многообещающим.

Михаил Гераскевич — "архитектор" сборной Украины по скелетону

Михаил Гераскевич является не просто главным тренером сборной Украины по скелетону, а фактически создал и развивает этот вид спорта в стране с нуля.

Именно под его руководством Владислав Гераскевич стал первым в истории украинским скелетонистом, выступившим на Олимпийских играх, и продолжает стабильно прогрессировать.

Гераскевич-старший является ключевой фигурой федерации и работает с группой молодых спортсменов, которые могут заявить о себе уже на следующих Олимпийских циклах.

Впрочем, пока рано говорить об их роли на Играх-2026 на Севере Италии.

Напомним, ранее мы сообщали, как изменится экономика Италии благодаря Олимпиаде.

Также мы назвали молодых спортсменов, которые могут выступить на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026 Михаил Гераскевич Юрай Санитра
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации