Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Конькобежный стадион в Милане: сердце олимпийского льда ОИ-2026

Конькобежный стадион в Милане: сердце олимпийского льда ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:21
Milano Speed Skating Stadium - как выглядит арена конькобежного спорта ОИ-2026
Конькобежный стадион в Милане. Фото: it.linkedin.com/in/pattisilvestre
Ключевые моменты Трансформация города под Олимпиаду Олимпийское наследие Архитектура, особенности и масштабы

Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2026 года примет Milano Speed Skating Stadium. Это ультрасовременный спортивный комплекс, возведенный на территории ледового парка.

Интересно, что арена будет иметь временный характер и именно поэтому войдет в историю, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Отметим, что уникальный объект создан с соблюдением принципов экологичности: он сочетает олимпийские традиции с инновационными технологиями.

Трансформация города под Олимпиаду

Для размещения арены власти Милана переоборудовали павильоны Fiera Milano Rho — известного выставочного центра. Накануне Игр пространство полностью обновили: установили ледовое покрытие нового поколения, модернизировали системы охлаждения и энергосбережения.

Проект реализован в рамках концепции "временной архитектуры", что позволяет избежать избыточных расходов и сохранить экологический баланс города.

Архитектура, особенности и масштабы

Milano Speed Skating Stadium отличается функциональностью и современным дизайном. Арена рассчитана примерно на 6,5 тысячи зрителей, что создает эффект максимальной близости между спортсменами и болельщиками.

Строительство и реконструкция павильонов обошлись организаторам примерно в 65 миллионов евро, включая расходы на энергетические системы, ледовое покрытие и логистическую инфраструктуру.

Ледовая арена обеспечивает высокую скорость и безопасность спортсменов, а современные технологии поддерживают стабильную температуру, что позволяет сохранять качественный лед в течение длительного времени.

Олимпийское наследие

После завершения Игр павильоны вернутся к своей выставочной функции, но уже с обновленной инфраструктурой и усовершенствованными коммуникациями.

Трибуны и другое оборудование владельцы арены сохранят и будут использовать для проведения спортивных мероприятий в зимний период.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В программе будет задействовано 18 арен и спортивных локаций, расположенных в четырех регионах Италии — Ломбардии, Венето, Трентино и Южном Тироле. Именно там пройдут все основные дисциплины: фигурное катание и хоккей в Милане, горнолыжные виды в Кортине, биатлон и лыжные гонки в Антхольце, а также санный спорт и бобслей в Чезани. Это будет первая Олимпиада в истории Италии, которую одновременно будут принимать два города.

Напомним, ранее стали известны интересные представители тренерского штаба сборной Украины.

Также были названы молодые украинские спортсмены, которые могут выступить на Олимпиаде.

Олимпийские игры Милан инфраструктура Олимпийские игры-2026 Шорт-трек
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации