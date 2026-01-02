Milano Speed Skating Stadium - как выглядит арена конькобежного спорта ОИ-2026

Конькобежный стадион в Милане. Фото: it.linkedin.com/in/pattisilvestre

Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2026 года примет Milano Speed Skating Stadium. Это ультрасовременный спортивный комплекс, возведенный на территории ледового парка.

Интересно, что арена будет иметь временный характер и именно поэтому войдет в историю, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что уникальный объект создан с соблюдением принципов экологичности: он сочетает олимпийские традиции с инновационными технологиями.

Трансформация города под Олимпиаду

Для размещения арены власти Милана переоборудовали павильоны Fiera Milano Rho — известного выставочного центра. Накануне Игр пространство полностью обновили: установили ледовое покрытие нового поколения, модернизировали системы охлаждения и энергосбережения.

Проект реализован в рамках концепции "временной архитектуры", что позволяет избежать избыточных расходов и сохранить экологический баланс города.

Архитектура, особенности и масштабы

Milano Speed Skating Stadium отличается функциональностью и современным дизайном. Арена рассчитана примерно на 6,5 тысячи зрителей, что создает эффект максимальной близости между спортсменами и болельщиками.

Строительство и реконструкция павильонов обошлись организаторам примерно в 65 миллионов евро, включая расходы на энергетические системы, ледовое покрытие и логистическую инфраструктуру.

Ледовая арена обеспечивает высокую скорость и безопасность спортсменов, а современные технологии поддерживают стабильную температуру, что позволяет сохранять качественный лед в течение длительного времени.

Олимпийское наследие

После завершения Игр павильоны вернутся к своей выставочной функции, но уже с обновленной инфраструктурой и усовершенствованными коммуникациями.

Трибуны и другое оборудование владельцы арены сохранят и будут использовать для проведения спортивных мероприятий в зимний период.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. В программе будет задействовано 18 арен и спортивных локаций, расположенных в четырех регионах Италии — Ломбардии, Венето, Трентино и Южном Тироле. Именно там пройдут все основные дисциплины: фигурное катание и хоккей в Милане, горнолыжные виды в Кортине, биатлон и лыжные гонки в Антхольце, а также санный спорт и бобслей в Чезани. Это будет первая Олимпиада в истории Италии, которую одновременно будут принимать два города.

