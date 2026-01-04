Арена керлінгу Олімпіади-2026 у Кортіна-д’Ампеццо: історія та модернізація

Олімпійський стадіон для керлінгу в Кортіні. Фото: Reuters

Змагання з керлінгу та керлінгу на візках під час Зимових Олімпійських ігор та Паралімпіади 2026 року відбудуться на Олімпійському стадіоні в Кортіна-д’Ампеццо. Це один з найбільш символічних спортивних майданчиків Італії.

Арена, розташована в самому серці Доломітових Альп, поєднує у собі олімпійську спадщину, природну унікальність і сучасні стандарти міжнародних змагань, повідомив портал Новини.LIVE.

Олімпійський стадіон для керлінгу в Кортіні. Фото: cortina.dolomiti.org

Арена з олімпійською пам’яттю

Стадіон було зведено у 1955 році спеціально до Зимових Олімпійських ігор 1956 року — перших в історії Італії. Саме тут відбулася церемонія відкриття Ігор, а також проходили змагання з фігурного катання. За десятиліття ця локація перетворилася на один із символів олімпійської історії країни.

Через сімдесят років стадіон знову опиняється в центрі світової спортивної уваги. Під час Олімпіади-2026 він прийматиме турніри з керлінгу, а також змагання з керлінгу на візках у рамках Паралімпійських ігор. Окрім цього, саме тут заплановано церемонію закриття Паралімпіади — фінальний акорд усього зимового олімпійського циклу.

Олімпійський стадіон для керлінгу в Кортіні. Фото: worldcurling.org

Модернізація під вимоги XXI століття

Підготовка до Ігор-2026 передбачала масштабну реконструкцію арени. Стадіон зберіг історичний характер, як й багато іншої інфраструктури в Італії, й тому мав отримати сучасне обрамлення.

Було оновлено льодову поверхню, зведено нові технічні приміщення, розширено зони для спортсменів, тренерських штабів, журналістів і глядачів.

Окремий акцент зроблено на інклюзивності. Усі простори адаптовані для людей з інвалідністю, що є ключовою вимогою для проведення паралімпійських змагань. Це дозволяє арені відповідати стандартам Міжнародного паралімпійського комітету та забезпечувати комфортні умови для спортсменів з усього світу.

Під час спортивних змагань стадіон здатний вмістити близько 3500 глядачів, а під час церемонії закриття Паралімпіади — до 3700. Сучасні системи охолодження дозволяють підтримувати стабільну якість льоду навіть за мінливих гірських погодних умов.

Символ сталості та спадкоємності

Олімпійський стадіон у Кортіна-д’Ампеццо є частиною концепції сталих Ігор, яку просувають організатори Зимових ігор-2026. Замість будівництва нових об’єктів було зроблено ставку на модернізацію вже існуючих арен із багатою історією.

Таким чином, Кортіна-д’Ампеццо знову стає точкою перетину минулого й майбутнього. Тут зберігається пам’ять про Олімпіаду-1956 і водночас формується нова сторінка світового спорту. Під олімпійським вогнем ця арена знову прийматиме найсильніших атлетів планети — і стане місцем, де народжуватимуться нові олімпійські історії.

