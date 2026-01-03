Антерсельва на Олімпіаді-2026: біатлонна арена в серці Альп

Біатлонний стадіон в Антерсельві. Фото: biathlon-antholz.it

У лютому 2026 року Антерсельва вперше в історії прийме Олімпійські ігри. Біатлонні змагання відбудуться серед засніжених вершин Південного Тіролю на арені "Альто-Адідже".

Біатлонний стадіон розташована на висоті 1600 метрів над рівнем моря, повідомив портал Новини.LIVE.

Історія арени

З 1971 року Антерсельва є знаковим місцем світового біатлону. Тут відбулися шість чемпіонатів світу, останній — у 2020 році. Саме на цій трасі розпочинали шлях до міжнародного визнання десятки зірок, а рушієм розвитку арени став ентузіаст Пауль Цингерле, який фактично заклав основи біатлону в Південному Тіролі.

Модернізація до Олімпіади

Підготовка до Ігор дала арені нове життя. Комплекс повністю модернізували: з’явилися сучасні підтрибунні приміщення, медіацентр, комфортні зони для спортсменів і глядачів. Ключовою інновацією стала траса, що проходить над стрільбищем — тепер уболівальники можуть спостерігати за фінішем з будь-якого сектору трибун.

Після реконструкції місткість арени зросла до 19 тисяч глядачів, що робить її найбільшою зимовою спортивною локацією Ігор-2026. Очікується, що саме біатлонні старти зберуть рекордну аудиторію як на трибунах, так і біля телеекранів.

Виклик для спортсменів

Високогірне розташування створює для учасників екстремальні умови. Розріджене повітря впливає на витривалість, а мінлива альпійська погода додає елементу непередбачуваності.

Антерсельва традиційно вважається трасою для витривалих біатлоністів, де вирішальну роль відіграють не лише швидкість, а й холоднокровність.

Еко-інновації Green Games 2026

Арена також стала частиною програми Green Games 2026. Вона використовує відновлювані джерела енергії, система штучного снігу працює в замкненому водному циклі, а дахи будівель обладнані сонячними панелями.

Організатори планують доставляти глядачів громадським транспортом, щоб мінімізувати вплив на довкілля. Це один із прикладів того, як Олімпіада поєднує спорт, екологічну відповідальність і гірську автентичність.

Атмосфера Ігор

Організатори обіцяють особливу атмосферу: тирольська музика, гарячий глінтвейн, святковий настрій і глядачі вздовж траси створять справжнє біатлонне свято. На останніх Олімпіадах після Турину-2006 цього не було, оскільки в Канаді, Росії, Південній Кореї та Китаї немає таких давніх біатлонних традицій.

Також біатлонний стадіон стане єдиною ареною Олімпіади-2026, розташованою безпосередньо в Альпах.

Нагадаємо, визначили найцікавіших тренерів олімпійської збірної України.

Також ми назвали молодих українських спортсменів, які можуть вистрілити з хорошим результатом на Олімпіаді.