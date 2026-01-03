Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Арена в Антерсельві — центр олімпійського біатлону Італії

Арена в Антерсельві — центр олімпійського біатлону Італії

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 15:42
Антерсельва на Олімпіаді-2026: біатлонна арена в серці Альп
Біатлонний стадіон в Антерсельві. Фото: biathlon-antholz.it

У лютому 2026 року Антерсельва вперше в історії прийме Олімпійські ігри. Біатлонні змагання відбудуться серед засніжених вершин Південного Тіролю на арені "Альто-Адідже".

Біатлонний стадіон розташована на висоті 1600 метрів над рівнем моря, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Биатлонный стадион в Антерсельве
Біатлонний стадіон в Антерсельві. Фото: biathlon-antholz.it

Історія арени

З 1971 року Антерсельва є знаковим місцем світового біатлону. Тут відбулися шість чемпіонатів світу, останній — у 2020 році. Саме на цій трасі розпочинали шлях до міжнародного визнання десятки зірок, а рушієм розвитку арени став ентузіаст Пауль Цингерле, який фактично заклав основи біатлону в Південному Тіролі.

Модернізація до Олімпіади

Підготовка до Ігор дала арені нове життя. Комплекс повністю модернізували: з’явилися сучасні підтрибунні приміщення, медіацентр, комфортні зони для спортсменів і глядачів. Ключовою інновацією стала траса, що проходить над стрільбищем — тепер уболівальники можуть спостерігати за фінішем з будь-якого сектору трибун.

Після реконструкції місткість арени зросла до 19 тисяч глядачів, що робить її найбільшою зимовою спортивною локацією Ігор-2026. Очікується, що саме біатлонні старти зберуть рекордну аудиторію як на трибунах, так і біля телеекранів.

Биатлонный стадион в Антерсельве
Біатлонний стадіон в Антерсельві. Фото: biathlon-antholz.it

Виклик для спортсменів

Високогірне розташування створює для учасників екстремальні умови. Розріджене повітря впливає на витривалість, а мінлива альпійська погода додає елементу непередбачуваності.

Антерсельва традиційно вважається трасою для витривалих біатлоністів, де вирішальну роль відіграють не лише швидкість, а й холоднокровність.

Еко-інновації Green Games 2026

Арена також стала частиною програми Green Games 2026. Вона використовує відновлювані джерела енергії, система штучного снігу працює в замкненому водному циклі, а дахи будівель обладнані сонячними панелями.

Організатори планують доставляти глядачів громадським транспортом, щоб мінімізувати вплив на довкілля. Це один із прикладів того, як Олімпіада поєднує спорт, екологічну відповідальність і гірську автентичність.

Атмосфера Ігор

Організатори обіцяють особливу атмосферу: тирольська музика, гарячий глінтвейн, святковий настрій і глядачі вздовж траси створять справжнє біатлонне свято. На останніх Олімпіадах після Турину-2006 цього не було, оскільки в Канаді, Росії, Південній Кореї та Китаї немає таких давніх біатлонних традицій.

Також біатлонний стадіон стане єдиною ареною Олімпіади-2026, розташованою безпосередньо в Альпах.

Нагадаємо, визначили найцікавіших тренерів олімпійської збірної України.

Також ми назвали молодих українських спортсменів, які можуть вистрілити з хорошим результатом на Олімпіаді.

Олімпійські ігри Біатлон олімпіада Антгольц (біатлон) Олімпійські ігри-2026
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації