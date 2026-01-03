Видео
Арена в Антерсельве — центр олимпийского биатлона Италии

Арена в Антерсельве — центр олимпийского биатлона Италии

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 15:42
Антерсельва на Олимпиаде-2026: биатлонная арена в сердце Альп
Биатлонный стадион в Антерсельве. Фото: biathlon-antholz.it

В феврале 2026 года Антерсельва впервые в истории примет Олимпийские игры. Биатлонные соревнования состоятся среди заснеженных вершин Южного Тироля на арене "Альто-Адидже".

Биатлонный стадион расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Биатлонный стадион в Антерсельве
Биатлонный стадион в Антерсельве. Фото: biathlon-antholz.it

История арены

С 1971 года Антерсельва является знаковым местом мирового биатлона. Здесь состоялись шесть чемпионатов мира, последний — в 2020 году. Именно на этой трассе начинали путь к международному признанию десятки звезд, а двигателем развития арены стал энтузиаст Пауль Цингерле, который фактически заложил основы биатлона в Южном Тироле.

Модернизация к Олимпиаде

Подготовка к Играм дала арене новую жизнь. Комплекс полностью модернизировали: появились современные подтрибунные помещения, медиацентр, комфортные зоны для спортсменов и зрителей. Ключевой инновацией стала трасса, проходящая над стрельбищем — теперь болельщики могут наблюдать за финишем с любого сектора трибун.

После реконструкции вместимость арены выросла до 19 тысяч зрителей, что делает ее самой большой зимней спортивной локацией Игр-2026. Ожидается, что именно биатлонные старты соберут рекордную аудиторию как на трибунах, так и у телеэкранов.

Биатлонный стадион в Антерсельве
Биатлонный стадион в Антерсельве. Фото: biathlon-antholz.it

Вызов для спортсменов

Высокогорное расположение создает для участников экстремальные условия. Разреженный воздух влияет на выносливость, а переменчивая альпийская погода добавляет элемента непредсказуемости.

Антерсельва традиционно считается трассой для выносливых биатлонистов, где решающую роль играют не только скорость, но и хладнокровие.

Эко-инновации Green Games 2026

Арена также стала частью программы Green Games 2026. Она использует возобновляемые источники энергии, система искусственного снега работает в замкнутом водном цикле, а крыши зданий оборудованы солнечными панелями.

Организаторы планируют доставлять зрителей общественным транспортом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Это один из примеров того, как Олимпиада сочетает спорт, экологическую ответственность и горную аутентичность.

Атмосфера Игр

Организаторы обещают особую атмосферу: тирольская музыка, горячий глинтвейн, праздничное настроение и зрители вдоль трассы создадут настоящий биатлонный праздник. На последних Олимпиадах после Турина-2006 этого не было, поскольку в Канаде, России, Южной Корее и Китае нет таких давних биатлонных традиций.

Также биатлонный стадион станет единственной ареной Олимпиады-2026, расположенной непосредственно в Альпах.

Напомним, определили самых интересных тренеров олимпийской сборной Украины.

Также мы назвали молодых украинских спортсменов, которые могут выстрелить с хорошим результатом на Олимпиаде.

Олимпийские игры Биатлон олимпиада Антхольц (биатлон) Олимпийские игры-2026
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
