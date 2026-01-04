Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Стадион для керлинга в Кортине — между историей и будущим

Стадион для керлинга в Кортине — между историей и будущим

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 20:23
Арена керлинга Олимпиады-2026 в Кортина-д'Ампеццо: история и модернизация
Олимпийский стадион для керлинга в Кортине. Фото: Reuters

Соревнования по керлингу и керлингу на колясках во время Зимних Олимпийских игр и Паралимпиады 2026 года состоятся на Олимпийском стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Это одна из самых символических спортивных площадок Италии.

Арена, расположенная в самом сердце Доломитовых Альп, сочетает в себе олимпийское наследие, природную уникальность и современные стандарты международных соревнований, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Олимпийский стадион для керлинга в Кортине
Олимпийский стадион для керлинга в Кортине. Фото: cortina.dolomiti.org

Арена с олимпийской памятью

Стадион был построен в 1955 году специально к Зимним Олимпийским играм 1956 года — первым в истории Италии. Именно здесь состоялась церемония открытия Игр, а также проходили соревнования по фигурному катанию. За десятилетия эта локация превратилась в один из символов олимпийской истории страны.

Спустя семьдесят лет стадион вновь оказывается в центре мирового спортивного внимания. Во время Олимпиады-2026 он будет принимать турниры по керлингу, а также соревнования по керлингу на колясках в рамках Паралимпийских игр. Кроме этого, именно здесь запланирована церемония закрытия Паралимпиады — финальный аккорд всего зимнего олимпийского цикла.

Олимпийский стадион для керлинга в Кортине
Олимпийский стадион для керлинга в Кортине. Фото: worldcurling.org

Модернизация под требования XXI века

Подготовка к Играм-2026 предусматривала масштабную реконструкцию арены. Стадион сохранил исторический характер, как и многие другие инфраструктуры в Италии, и поэтому должен был получить современное обрамление.

Была обновлена ледовая поверхность, возведены новые технические помещения, расширены зоны для спортсменов, тренерских штабов, журналистов и зрителей.

Отдельный акцент сделан на инклюзивности. Все пространства адаптированы для людей с инвалидностью, что является ключевым требованием для проведения паралимпийских соревнований. Это позволяет арене соответствовать стандартам Международного паралимпийского комитета и обеспечивать комфортные условия для спортсменов со всего мира.

Во время спортивных соревнований стадион способен вместить около 3500 зрителей, а во время церемонии закрытия Паралимпиады — до 3700. Современные системы охлаждения позволяют поддерживать стабильное качество льда даже при переменчивых горных погодных условиях.

Символ постоянства и преемственности

Олимпийский стадион в Кортина-д'Ампеццо является частью концепции устойчивых Игр, которую продвигают организаторы Зимних игр-2026. Вместо строительства новых объектов была сделана ставка на модернизацию уже существующих арен с богатой историей.

Таким образом, Кортина-д'Ампеццо снова становится точкой пересечения прошлого и будущего. Здесь хранится память об Олимпиаде-1956 и одновременно формируется новая страница мирового спорта. Под олимпийским огнем эта арена снова будет принимать сильнейших атлетов планеты — и станет местом, где будут рождаться новые олимпийские истории.

Напомним, ранее были определены самые интересные тренеры олимпийской сборной Украины на Играх-2026.

Также мы назвали молодых украинских олимпийцев, которые могут выстрелить с хорошим результатом на Олимпиаде.

Италия Олимпийские игры инфраструктура олимпиада Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации