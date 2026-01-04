Арена керлинга Олимпиады-2026 в Кортина-д'Ампеццо: история и модернизация

Олимпийский стадион для керлинга в Кортине. Фото: Reuters

Соревнования по керлингу и керлингу на колясках во время Зимних Олимпийских игр и Паралимпиады 2026 года состоятся на Олимпийском стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Это одна из самых символических спортивных площадок Италии.

Арена, расположенная в самом сердце Доломитовых Альп, сочетает в себе олимпийское наследие, природную уникальность и современные стандарты международных соревнований, сообщил портал Новини.LIVE.

Олимпийский стадион для керлинга в Кортине. Фото: cortina.dolomiti.org

Арена с олимпийской памятью

Стадион был построен в 1955 году специально к Зимним Олимпийским играм 1956 года — первым в истории Италии. Именно здесь состоялась церемония открытия Игр, а также проходили соревнования по фигурному катанию. За десятилетия эта локация превратилась в один из символов олимпийской истории страны.

Спустя семьдесят лет стадион вновь оказывается в центре мирового спортивного внимания. Во время Олимпиады-2026 он будет принимать турниры по керлингу, а также соревнования по керлингу на колясках в рамках Паралимпийских игр. Кроме этого, именно здесь запланирована церемония закрытия Паралимпиады — финальный аккорд всего зимнего олимпийского цикла.

Олимпийский стадион для керлинга в Кортине. Фото: worldcurling.org

Модернизация под требования XXI века

Подготовка к Играм-2026 предусматривала масштабную реконструкцию арены. Стадион сохранил исторический характер, как и многие другие инфраструктуры в Италии, и поэтому должен был получить современное обрамление.

Была обновлена ледовая поверхность, возведены новые технические помещения, расширены зоны для спортсменов, тренерских штабов, журналистов и зрителей.

Отдельный акцент сделан на инклюзивности. Все пространства адаптированы для людей с инвалидностью, что является ключевым требованием для проведения паралимпийских соревнований. Это позволяет арене соответствовать стандартам Международного паралимпийского комитета и обеспечивать комфортные условия для спортсменов со всего мира.

Во время спортивных соревнований стадион способен вместить около 3500 зрителей, а во время церемонии закрытия Паралимпиады — до 3700. Современные системы охлаждения позволяют поддерживать стабильное качество льда даже при переменчивых горных погодных условиях.

Символ постоянства и преемственности

Олимпийский стадион в Кортина-д'Ампеццо является частью концепции устойчивых Игр, которую продвигают организаторы Зимних игр-2026. Вместо строительства новых объектов была сделана ставка на модернизацию уже существующих арен с богатой историей.

Таким образом, Кортина-д'Ампеццо снова становится точкой пересечения прошлого и будущего. Здесь хранится память об Олимпиаде-1956 и одновременно формируется новая страница мирового спорта. Под олимпийским огнем эта арена снова будет принимать сильнейших атлетов планеты — и станет местом, где будут рождаться новые олимпийские истории.

