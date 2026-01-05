Санно-бобслейный центр в Кортина-д'Ампеццо на Олимпиаде-2026: трасса Эудженио Монти

Санно-бобслейный центр в Кортина-д'Ампеццо. Фото: ibsf.org

Санно-бобслейный центр в Кортина-д'Ампеццо станет одной из ключевых арен зимних Олимпийских игр 2026 года. Именно здесь состоятся соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту — дисциплинам, которые возвращаются на легендарную трассу после десятилетий перерыва.

Реконструкции трассы Эудженио Монти под Олимпийские игры сделала ее одной из самых современных, сообщил портал Новини.LIVE.

Возрождение исторической арены

Кортина-д'Ампеццо уже более полувека ассоциируется с техническими зимними дисциплинами. Именно этот город принимал Зимнюю Олимпиаду-1956, а его санно-бобслейная трасса стала легендарной в мировом спорте. Ее назвали в честь Эудженио Монти — двукратного олимпийского чемпиона 1968 года, известного как Летучий рыжеволосый.

Монти стал символом добросовестной борьбы, скорости и спортивной чести, а его трассу считали одной из самых сложных в мире.

Возвращение соревнований на Играх 2026 — это восстановление истории. Более 70 лет спустя Кортина снова станет ареной для лучших спортсменов мира в бобслее, скелетоне и санном спорте.

Масштабная реконструкция трассы Эудженио Монти

Подготовка к Играм требовала полного обновления устаревшего спортивного объекта.

Поэтому реконструкция включала:

полное восстановление ледового желоба;

модернизацию систем охлаждения и безопасности;

создание новых технических зданий и административных зон;

расширение пространства для команд, тренеров и персонала.

Комплекс охватывает около 8 гектаров, сочетая оригинальную траекторию легендарной трассы с современными стандартами. Каждый элемент реконструкции был спроектирован так, чтобы арена оставалась доступной и пригодной для использования в течение многих лет после Олимпиады.

Центр с длинным спортивным будущим

Организаторы Игр 2026 с самого начала заявляли, что этот объект не станет разовым проектом. После Олимпиады санно-бобслейный центр в Кортине будет работать как многофункциональный комплекс, готовый принимать этапы Кубка мира, чемпионаты Европы и мира, национальные первенства, тренировочные сборы международных команд.

Для региона Венето это означает долговременное развитие зимнего туризма, создание новых рабочих мест и повышение спортивной активности молодежи. Большой акцент сделан на экологичности — в центре внедрены современные энергосберегающие технологии.

Выбрана арена для Юношеских Олимпийских игр 2028 года

Высокое качество объекта подтверждает тот факт, что санно-бобслейный центр в Кортине уже назначен площадкой для Юношеских зимних Олимпийских игр-2028. Решение было принято 30 января 2025 года в Лозанне. Юные атлеты будут соревноваться в регионе Доломиты-Вальтеллина, и именно эта трасса станет главной ареной для молодых талантов.

Для Италии это дополнительное доказательство того, что вложения в реконструкцию имеют стратегическое значение и обеспечат длительное спортивное наследие.

