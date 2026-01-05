Санно-бобслейный центр в Кортина-д'Ампеццо на Олимпиаде-2026: трасса Эудженио Монти

Олимпиада вернула легендарную санно-бобслейную трассу в Кортине
Санно-бобслейный центр в Кортина-д'Ампеццо станет одной из ключевых арен зимних Олимпийских игр 2026 года. Именно здесь состоятся соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту — дисциплинам, которые возвращаются на легендарную трассу после десятилетий перерыва.
Возрождение исторической арены
Кортина-д'Ампеццо уже более полувека ассоциируется с техническими зимними дисциплинами. Именно этот город принимал Зимнюю Олимпиаду-1956, а его санно-бобслейная трасса стала легендарной в мировом спорте. Ее назвали в честь Эудженио Монти — двукратного олимпийского чемпиона 1968 года, известного как Летучий рыжеволосый.
Монти стал символом добросовестной борьбы, скорости и спортивной чести, а его трассу считали одной из самых сложных в мире.
Возвращение соревнований на Играх 2026 — это восстановление истории. Более 70 лет спустя Кортина снова станет ареной для лучших спортсменов мира в бобслее, скелетоне и санном спорте.
Масштабная реконструкция трассы Эудженио Монти
Подготовка к Играм требовала полного обновления устаревшего спортивного объекта.
Поэтому реконструкция включала:
- полное восстановление ледового желоба;
- модернизацию систем охлаждения и безопасности;
- создание новых технических зданий и административных зон;
- расширение пространства для команд, тренеров и персонала.
Комплекс охватывает около 8 гектаров, сочетая оригинальную траекторию легендарной трассы с современными стандартами. Каждый элемент реконструкции был спроектирован так, чтобы арена оставалась доступной и пригодной для использования в течение многих лет после Олимпиады.
Центр с длинным спортивным будущим
Организаторы Игр 2026 с самого начала заявляли, что этот объект не станет разовым проектом. После Олимпиады санно-бобслейный центр в Кортине будет работать как многофункциональный комплекс, готовый принимать этапы Кубка мира, чемпионаты Европы и мира, национальные первенства, тренировочные сборы международных команд.
Для региона Венето это означает долговременное развитие зимнего туризма, создание новых рабочих мест и повышение спортивной активности молодежи. Большой акцент сделан на экологичности — в центре внедрены современные энергосберегающие технологии.
Выбрана арена для Юношеских Олимпийских игр 2028 года
Высокое качество объекта подтверждает тот факт, что санно-бобслейный центр в Кортине уже назначен площадкой для Юношеских зимних Олимпийских игр-2028. Решение было принято 30 января 2025 года в Лозанне. Юные атлеты будут соревноваться в регионе Доломиты-Вальтеллина, и именно эта трасса станет главной ареной для молодых талантов.
Для Италии это дополнительное доказательство того, что вложения в реконструкцию имеют стратегическое значение и обеспечат длительное спортивное наследие.
