Горнолыжный центр Тофана примет женские старты Олимпиады-2026 — как выглядит трасса

Горнолыжный центр Тофана. Фото: Reuters

Горнолыжный центр Тофана в Кортина-д'Ампеццо примет женские олимпийские соревнования по горнолыжному спорту. Также на нем пройдут старты паралимпийских атлетов.

Эта арена снова станет локацией, где сойдутся лучшие лыжницы планеты, сообщает портал Новини.LIVE.

Горнолыжный центр Тофана. Фото: Getty Images

Место, где история переплетается со скоростью

Горнолыжный центр Тофана расположен у подножия массива Ле Тофане — одного из величайших горных комплексов Восточных Доломитовых Альп. Это место давно стало символом итальянского горнолыжного спорта, ведь именно здесь в 1956 году проходили олимпийские старты по горным дисциплинам.

Одним из ключевых элементов центра является культовый склон "Олимпия делле Тофане". Его высокая скорость, сложность и долгая спортивная история сделали трассу одной из самых знаменитых в мире. Начиная с 1993 года именно здесь регулярно проходят этапы Кубка мира по скоростному спуску и супергиганту среди женщин. В 2021 году центр принимал чемпионат мира по горнолыжному спорту.

Выступление на трассе горнолыжного центра Тофана. Фото: Getty Images

Легендарная трасса с уникальными параметрами

"Олимпия делле Тофане" — это дальность в 2560 метров динамики, адреналина и мастерства. Перепад высот в 750 метров обеспечивает экстремальные скорости и сложные секции, которые требуют абсолютного контроля над лыжами.

Стартовый сегмент, известный как Шюсс, имеет наклон до 64%, что позволяет спортсменкам разгоняться до максимальных скоростей с первых секунд.

Далее спортсменки проходят трамплин Дука д'Аоста, после которого трасса ведет к Гран-Курвоне — символическим воротам центральной части склона. Одним из самых сложных участков является техничный и непредсказуемый Скарпадон, где часто решается судьба победительниц. Именно сочетание скоростных и технических зон делает этот склон уникальным.

Стадион на горнолыжном центре Тофана. Фото: Getty Images

Центр, воспитавший поколение чемпионок

Склон Тофаны видел выступления величайших горнолыжниц в истории. Здесь побеждали олимпийские чемпионки, рекордсменки и легенды скоростных дисциплин. Трасса подарила миру десятки знаковых историй — от драматических падений до невероятных рывков и триумфов. Именно это спортивное наследие делает арену особенной для каждой спортсменки.

Для участниц Олимпиады 2026 выступление в Кортине станет не просто гонкой, а возможностью оставить свой след на легендарной трассе, где каждая секунда имеет значение.

Горнолыжный центр Тофана является частью истории мирового спорта, местом, где формировались легенды, и локацией, которая продолжает определять высокие стандарты горнолыжных дисциплин. Его влияние выходит далеко за пределы Кортины-д'Ампеццо, распространяясь на спортивную индустрию Италии и международное сообщество.

