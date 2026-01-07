Відео
Україна
Відео

Як виглядає лижний стадіон у Тезеро на Олімпіаді-2026

Дата публікації: 7 січня 2026 21:58
Лижний стадіон у Тезеро — ключова арена Олімпіади-2026
Лижний стадіон у Тезеро. Фото: fiemmeworldcup.com

Лижний стадіон у Тезеро стане ключовою ареною зимових Олімпійських ігор-2026, адже саме тут відбудуться змагання з лижних перегонів, лижного двоборства та паралімпійських дисциплін. Для Валь-ді-Ф’ємме це повернення до статусу світового центру зимових видів спорту.

Арена в Тезеро прийме один із найдавніших зимових видів спорту, повідомив портал Новини.LIVE.

Лижний стадіон у Тезеро. Фото: fiemmeworldcup.com

Арена з історією й світовим авторитетом

Тезеро давно вважається особливим місцем для шанувальників лижних перегонів. Саме тут у 1991 році вперше пройшов чемпіонат світу з лижних видів спорту, після чого арена постійно приймала великі міжнародні турніри.

Завдяки вигідному розташуванню у центрі Валь-ді-Ф’ємме та унікальній природній інфраструктурі стадіон є точкою тяжіння для професіоналів і любителів уже понад пів століття.

У 2026 році стадіон прийматиме відразу дві олімпійські дисципліни — лижні перегони та лижне двоборство, а також паралімпійський біатлон і паралімпійські лижні перегони. Це підкреслює його багатофункціональність і високу оцінку з боку міжнародних федерацій.

Поруч розташований Центр катання на лижах "Озеро Тезеро", що працює на висоті 850 метрів над рівнем моря та відомий завдяки штучному осніженню. Завдяки цьому він стабільно функціонує з грудня до середини березня.

Особливості, що формують статус світового центру лижних гонок

Тезеро — це не просто стадіон, а комплекс із продуманою логістикою та інженерними рішеннями. Його головні характеристики полягають в універсальності, великій місткості, системі освітлення для стартів у темний час доби, 19 км трас, відомих складним рельєфом і придатних для класичного та ковзанярського ходу.

Також на арені сучасне штучне осніження, яке гарантує стабільні умови навіть у теплі зими.

Рельєф і конфігурація трас роблять комплекс одним із найцікавіших і найскладніших для спортсменів, а для глядачів — видовищним.

Масштабна модернізація до Ігор 2026

Підготовка до Олімпіади стала потужним імпульсом для оновлення інфраструктури Тезеро.

Організатори реконструювали маршрути трас, будували нові підземні приміщення для роздягалень, сервіс-бригад і центрів підготовки спорядження.
У фінішній зоні було проведене повне оновлення трибуни, звели новий житловий блок й офіси для суддів та хронометристів.

Ці оновлення перетворили Тезеро на один із найсучасніших лижних стадіонів Європи, здатний відповідати вимогам як Олімпіади, так і великих чемпіонатів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ми показали відому олімпійську біатлонну трасу в Антхольці.

Також ми розповіли про стадіон в Мілані для виступів ковзанярів.

Італія Олімпійські ігри інфраструктура олімпіада Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
