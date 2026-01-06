П'яцца дель Дуомо на Олімпіаді-2026 — головна фанзона Мілана

П'яцца дель Дуомо. Фото: italien.expert

П'яцца дель Дуомо стане однією з найяскравіших локацій зимових Олімпійських ігор 2026 року. Саме тут проведуть церемонії нагородження медалістів більшості дисциплін.

Центральна площа Мілана перетвориться на величезну олімпійську сцену, здатну прийняти тисячі вболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

Історичний центр Мілана стане олімпійським майданчиком

П'яцца дель Дуомо — найвідоміша площа Мілана й одна з найвеличніших архітектурних туристичних точок Італії. У 2026 році вона отримає нове спортивне значення: тут проходитимуть щоденні церемонії нагородження спортсменів, які здобуватимуть медалі на аренах Мілана, Лівіньйо, Борміо, Кортіна-д’Ампеццо та в інших локаціях зимових Ігор.

П'яцца дель Дуомо. Фото: italien.expert

Для організаторів це символічне рішення — поєднати сучасний спортивний дух Ігор зі столітньою історією та культурою Мілана. Кафедральний собор Дуомо, Галерея Вікторіо Емануеле II та велична архітектура площі стануть фоном для трансляцій церемоній усьому світу.

Незвичайний формат: місто стає частиною Ігор

П'яцца дель Дуомо відіграватиме роль не лише сцени для нагородження, а й одного з ключових центрів уболівальницької активності. На площі буде встановлено велику медальну сцену, фанзону для мешканців і гостей Мілана, мультимедійні екрани для трансляцій подій, зони для музичних виступів і культурної програми та спеціальні павільйони партнерів Ігор.

Концепція Олімпіади в Мілані й Кортіні передбачає, що Ігри стануть "урбаністичними" — інтегрованими у міське середовище. П'яцца дель Дуомо стане центральним елементом цієї ідеї.

Організатори наголошують, що вечірні нагородження на головній площі Мілана супроводжуватимуться концертами, шоу та світловими інсталяціями. Кожен день Ігор завершуватиметься церемоніями, які транслюватимуться в десятки країн.

Очікується, що П'яцца дель Дуомо відвідуватимуть десятки тисяч людей щодня, а туристичний потік у Мілан зросте до рекордних показників.

Також на площі запровадять посилений режим безпеки, тимчасові обмеження руху поблизу, додаткові транспортні маршрути для гостей, спеціальні туристичні сервіси та інформаційні центри.

Площа буде повністю адаптована до потреб міжнародних делегацій, спортсменів, журналістів та глядачів.

Організатори очікують, що саме зображення площі з медальною сценою стане одним із найвідоміших візуальних символів Олімпіади 2026. Її краса, поєднана з емоціями нагородження, стане однією з головних візитівок Італії на міжнародній арені.

