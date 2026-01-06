Видео
Пьяцца дель Дуомо на Олимпиаде 2026: главная фанзона Милана

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:58
Пьяцца дель Дуомо на Олимпиаде-2026 - главная фанзона Милана
Пьяцца дель Дуомо. Фото: italien.expert

Пьяцца дель Дуомо станет одной из самых ярких локаций зимних Олимпийских игр 2026 года. Именно здесь проведут церемонии награждения медалистов большинства дисциплин.

Центральная площадь Милана превратится в огромную олимпийскую сцену, способную принять тысячи болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Исторический центр Милана станет олимпийской площадкой

Пьяцца дель Дуомо — самая известная площадь Милана и одна из самых величественных архитектурных туристических точек Италии. В 2026 году она получит новое спортивное значение: здесь будут проходить ежедневные церемонии награждения спортсменов, которые будут получать медали на аренах Милана, Ливиньо, Бормио, Кортина-д'Ампеццо и в других локациях зимних Игр.

Пьяцца дель Дуомо
Пьяцца дель Дуомо. Фото: italien.expert

Для организаторов это символическое решение - совместить современный спортивный дух Игр со столетней историей и культурой Милана. Кафедральный собор Дуомо, Галерея Викторио Эмануэле II и величественная архитектура площади станут фоном для трансляций церемоний всему миру.

Необычный формат: город становится частью Игр

Пьяцца дель Дуомо будет играть роль не только сцены для награждения, но и одного из ключевых центров болельщицкой активности. На площади будет установлена большая медальная сцена, фанзона для жителей и гостей Милана, мультимедийные экраны для трансляций событий, зоны для музыкальных выступлений и культурной программы и специальные павильоны партнеров Игр.

Концепция Олимпиады в Милане и Кортине предполагает, что Игры станут "урбанистическими" - интегрированными в городскую среду. Пьяцца дель Дуомо станет центральным элементом этой идеи.

Организаторы отмечают, что вечерние награждения на главной площади Милана будут сопровождаться концертами, шоу и световыми инсталляциями. Каждый день Игр будет завершаться церемониями, которые будут транслироваться в десятки стран.

Ожидается, что Пьяцца дель Дуомо будут посещать десятки тысяч людей ежедневно, а туристический поток в Милан возрастет до рекордных показателей.

Также на площади введут усиленный режим безопасности, временные ограничения движения вблизи, дополнительные транспортные маршруты для гостей, специальные туристические сервисы и информационные центры.

Площадь будет полностью адаптирована к потребностям международных делегаций, спортсменов, журналистов и зрителей.

Организаторы ожидают, что именно изображение площади с медальной сценой станет одним из самых известных визуальных символов Олимпиады 2026. Ее красота, соединенная с эмоциями награждения, станет одной из главных визитных карточек Италии на международной арене.

Напомним, ранее показали известную на весь мир олимпийскую биатлонную трассу.

Также мы вспомнили о стадионе в Милане, где пройдут забеги конькобежцев.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
