Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Как выглядит лыжный стадион в Тезеро на Олимпиаде-2026

Как выглядит лыжный стадион в Тезеро на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 21:58
Лыжный стадион в Тезеро - ключевая арена Олимпиады-2026
Лыжный стадион в Тезеро. Фото: fiemmeworldcup.com

Лыжный стадион в Тезеро станет ключевой ареной зимних Олимпийских игр-2026, ведь именно здесь состоятся соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и паралимпийским дисциплинам. Для Валь-ди-Фьемме это возвращение к статусу мирового центра зимних видов спорта.

Арена в Тезеро примет один из древнейших зимних видов спорта, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Лыжный стадион у Тезеро
Лыжный стадион в Тезеро. Фото: fiemmeworldcup.com

Арена с историей и мировым авторитетом

Тезеро давно считается особым местом для поклонников лыжных гонок. Именно здесь в 1991 году впервые прошел чемпионат мира по лыжным видам спорта, после чего арена постоянно принимала крупные международные турниры.

Благодаря выгодному расположению в центре Валь-ди-Фьемме и уникальной природной инфраструктуре стадион является точкой притяжения для профессионалов и любителей уже более полувека.

В 2026 году стадион будет принимать сразу две олимпийские дисциплины — лыжные гонки и лыжное двоеборье, а также паралимпийский биатлон и паралимпийские лыжные гонки. Это подчеркивает его многофункциональность и высокую оценку со стороны международных федераций.

Рядом расположен Центр катания на лыжах "Озеро Тезеро", работающий на высоте 850 метров над уровнем моря и известный благодаря искусственному оснежению. Благодаря этому он стабильно функционирует с декабря до середины марта.

Особенности, формирующие статус мирового центра лыжных гонок

Тезеро — это не просто стадион, а комплекс с продуманной логистикой и инженерными решениями. Его главные характеристики заключаются в универсальности, большой вместимости, системе освещения для стартов в темное время суток, 19 км трасс, известных сложным рельефом и пригодных для классического и конькобежного хода.

Также на арене современное искусственное оснежение, которое гарантирует стабильные условия даже в теплые зимы.

Рельеф и конфигурация трасс делают комплекс одним из самых интересных и сложных для спортсменов, а для зрителей — зрелищным.

Масштабная модернизация к Играм 2026 года

Подготовка к Олимпиаде стала мощным импульсом для обновления инфраструктуры Тезеро.

Организаторы реконструировали маршруты трасс, строили новые подземные помещения для раздевалок, сервис-бригад и центров подготовки снаряжения.
В финишной зоне было проведено полное обновление трибуны, возвели новый жилой блок и офисы для судей и хронометристов.

Эти обновления превратили Тезеро в один из самых современных лыжных стадионов Европы, способный соответствовать требованиям как Олимпиады, так и крупных чемпионатов в будущем.

Напомним, ранее мы показали известную олимпийскую биатлонную трассу в Антхольце.

Также мы рассказали о стадионе в Милане для выступлений конькобежцев.

Италия Олимпийские игры инфраструктура олимпиада Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации