Лыжный стадион в Тезеро - ключевая арена Олимпиады-2026

Как выглядит лыжный стадион в Тезеро на Олимпиаде-2026
Лыжный стадион в Тезеро станет ключевой ареной зимних Олимпийских игр-2026, ведь именно здесь состоятся соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и паралимпийским дисциплинам. Для Валь-ди-Фьемме это возвращение к статусу мирового центра зимних видов спорта.
Арена в Тезеро примет один из древнейших зимних видов спорта, сообщил портал Новини.LIVE.
Арена с историей и мировым авторитетом
Тезеро давно считается особым местом для поклонников лыжных гонок. Именно здесь в 1991 году впервые прошел чемпионат мира по лыжным видам спорта, после чего арена постоянно принимала крупные международные турниры.
Благодаря выгодному расположению в центре Валь-ди-Фьемме и уникальной природной инфраструктуре стадион является точкой притяжения для профессионалов и любителей уже более полувека.
В 2026 году стадион будет принимать сразу две олимпийские дисциплины — лыжные гонки и лыжное двоеборье, а также паралимпийский биатлон и паралимпийские лыжные гонки. Это подчеркивает его многофункциональность и высокую оценку со стороны международных федераций.
Рядом расположен Центр катания на лыжах "Озеро Тезеро", работающий на высоте 850 метров над уровнем моря и известный благодаря искусственному оснежению. Благодаря этому он стабильно функционирует с декабря до середины марта.
Особенности, формирующие статус мирового центра лыжных гонок
Тезеро — это не просто стадион, а комплекс с продуманной логистикой и инженерными решениями. Его главные характеристики заключаются в универсальности, большой вместимости, системе освещения для стартов в темное время суток, 19 км трасс, известных сложным рельефом и пригодных для классического и конькобежного хода.
Также на арене современное искусственное оснежение, которое гарантирует стабильные условия даже в теплые зимы.
Рельеф и конфигурация трасс делают комплекс одним из самых интересных и сложных для спортсменов, а для зрителей — зрелищным.
Масштабная модернизация к Играм 2026 года
Подготовка к Олимпиаде стала мощным импульсом для обновления инфраструктуры Тезеро.
Организаторы реконструировали маршруты трасс, строили новые подземные помещения для раздевалок, сервис-бригад и центров подготовки снаряжения.
В финишной зоне было проведено полное обновление трибуны, возвели новый жилой блок и офисы для судей и хронометристов.
Эти обновления превратили Тезеро в один из самых современных лыжных стадионов Европы, способный соответствовать требованиям как Олимпиады, так и крупных чемпионатов в будущем.
