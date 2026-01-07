Лыжный стадион в Тезеро - ключевая арена Олимпиады-2026

Лыжный стадион в Тезеро. Фото: fiemmeworldcup.com

Лыжный стадион в Тезеро станет ключевой ареной зимних Олимпийских игр-2026, ведь именно здесь состоятся соревнования по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и паралимпийским дисциплинам. Для Валь-ди-Фьемме это возвращение к статусу мирового центра зимних видов спорта.

Арена в Тезеро примет один из древнейших зимних видов спорта, сообщил портал Новини.LIVE.

Арена с историей и мировым авторитетом

Тезеро давно считается особым местом для поклонников лыжных гонок. Именно здесь в 1991 году впервые прошел чемпионат мира по лыжным видам спорта, после чего арена постоянно принимала крупные международные турниры.

Благодаря выгодному расположению в центре Валь-ди-Фьемме и уникальной природной инфраструктуре стадион является точкой притяжения для профессионалов и любителей уже более полувека.

В 2026 году стадион будет принимать сразу две олимпийские дисциплины — лыжные гонки и лыжное двоеборье, а также паралимпийский биатлон и паралимпийские лыжные гонки. Это подчеркивает его многофункциональность и высокую оценку со стороны международных федераций.

Рядом расположен Центр катания на лыжах "Озеро Тезеро", работающий на высоте 850 метров над уровнем моря и известный благодаря искусственному оснежению. Благодаря этому он стабильно функционирует с декабря до середины марта.

Особенности, формирующие статус мирового центра лыжных гонок

Тезеро — это не просто стадион, а комплекс с продуманной логистикой и инженерными решениями. Его главные характеристики заключаются в универсальности, большой вместимости, системе освещения для стартов в темное время суток, 19 км трасс, известных сложным рельефом и пригодных для классического и конькобежного хода.

Также на арене современное искусственное оснежение, которое гарантирует стабильные условия даже в теплые зимы.

Рельеф и конфигурация трасс делают комплекс одним из самых интересных и сложных для спортсменов, а для зрителей — зрелищным.

Масштабная модернизация к Играм 2026 года

Подготовка к Олимпиаде стала мощным импульсом для обновления инфраструктуры Тезеро.

Организаторы реконструировали маршруты трасс, строили новые подземные помещения для раздевалок, сервис-бригад и центров подготовки снаряжения.

В финишной зоне было проведено полное обновление трибуны, возвели новый жилой блок и офисы для судей и хронометристов.

Эти обновления превратили Тезеро в один из самых современных лыжных стадионов Европы, способный соответствовать требованиям как Олимпиады, так и крупных чемпионатов в будущем.

