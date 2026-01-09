Чи має Україна шанси на успіх на Зимовій Олімпіаді-2026

Михайло Гераскевич з вихованцями. Фото: facebook.com/SkeletonOfUkraine

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо можуть стати для України одними з найскладніших. Українська команда готується до Ігор в умовах війни, втрати власної інфраструктури та обмежених фінансових ресурсів, однак водночас має кілька дисциплін, у яких зберігаються шанси на фінали та боротьбу за високі місця.

Ситуацію ускладнює те, що в зимових видах спорту в країни обмежена кількість конкурентоспроможних спортсменів і триває болісна зміна поколінь, повідомив портал Новини.LIVE.

Кирило Марсак. Фото: УФФК

Чи здивують українці на Олімпійських іграх

Україна традиційно не належить до лідерів зимових Олімпіад, однак останній олімпійський цикл засвідчив зростання конкурентоспроможності в окремих дисциплінах. Водночас у біатлоні, який десятиліттями був однією з головних надій, нині спостерігається серйозна криза результатів і кадрового резерву. Якщо раніше естафетні команди стабільно боролися за високі місця, то зараз навіть потрапляння до топ-5 є серйозним досягненням.

Фігурне катання історично було дисципліною, де Україна здобувала проривні результати, зокрема в танцях на льоду та спортивних парах. Проте нині ситуація залишається складною: команда здобула лише одну олімпійську ліцензію — у чоловічому одиночному катанні, де виділився Кирило Марсак. Одна путівка стала антирекордом для України.

Найбільш реалістичні медальні шанси раніше пов’язували з фристайлом і лижною акробатикою, однак після завершення кар’єри Олександра Абраменка перспективи в цій дисципліні істотно зменшилися, і можливий успіх виглядатиме радше винятком.

Позитивною тенденцією можна вважати розвиток скелетону, де завдяки роботі Михайла Гераскевича формується нове покоління спортсменів. Саме тому його син Владислав Гераскевич розглядається як один із лідерів команди й потенційний прапороносець України на церемонії відкриття Ігор.

Олімпіада в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо має перехідний характер для України. Реалістичним виглядає сценарій без медалей, однак Ігри можуть стати майданчиком для появи молодого спортсмена, який буде близьким до подіуму та закладе фундамент для успіху на Олімпіаді-2030 у Франції.

