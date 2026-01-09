Имеет ли Украина шансы на успех на Зимней Олимпиаде-2026

Михаил Гераскевич с воспитанниками. Фото: facebook.com/SkeletonOfUkraine

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо могут стать для Украины одними из самых сложных. Украинская команда готовится к Играм в условиях войны, потери собственной инфраструктуры и ограниченных финансовых ресурсов, однако в то же время имеет несколько дисциплин, в которых сохраняются шансы на финалы и борьбу за высокие места.

Ситуацию осложняет то, что в зимних видах спорта у страны ограниченное количество конкурентоспособных спортсменов и продолжается мучительная смена поколений, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кирилл Марсак. Фото: УФФК

Удивят ли украинцы на Олимпийских играх

Украина традиционно не относится к лидерам зимних Олимпиад, однако последний олимпийский цикл показал рост конкурентоспособности в отдельных дисциплинах. В то же время в биатлоне, который десятилетиями был одной из главных надежд, сейчас наблюдается серьезный кризис результатов и кадрового резерва. Если раньше эстафетные команды стабильно боролись за высокие места, то сейчас даже попадание в топ-5 является серьезным достижением.

Фигурное катание исторически было дисциплиной, где Украина получала прорывные результаты, в частности в танцах на льду и спортивных парах. Однако сейчас ситуация остается сложной: команда получила только одну олимпийскую лицензию — в мужском одиночном катании, где выделился Кирилл Марсак. Одна путевка стала антирекордом для Украины.

Наиболее реалистичные медальные шансы ранее связывали с фристайлом и лыжной акробатикой, однако после завершения карьеры Александра Абраменко перспективы в этой дисциплине существенно уменьшились, и возможный успех будет выглядеть скорее исключением.

Положительной тенденцией можно считать развитие скелетона, где благодаря работе Михаила Гераскевича формируется новое поколение спортсменов. Именно поэтому его сын Владислав Гераскевич рассматривается как один из лидеров команды и потенциальный знаменосец Украины на церемонии открытия Игр.

Олимпиада в Милане и Кортине-д'Ампеццо носит переходный характер для Украины. Реалистичным выглядит сценарий без медалей, однако Игры могут стать площадкой для появления молодого спортсмена, который будет близким к подиуму и заложит фундамент для успеха на Олимпиаде-2030 во Франции.

Напомним, ранее мы показали обновленный лыжный олимпийский стадион в культовом Антхольце.

Лидер сборной Украины перед Олимпийскими играми пропустит важный турнир.