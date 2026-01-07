Підручний пропустить важливий турнір перед Олімпіадою-2026

Дмитро Підручний на рубежі. Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

Відомий український біатлоніст Дмитро Підручний не зуміє виступити в національній команди на важливому етапі Кубка Світу. Він пропустить індивідуальну гонку в чеському місті Нове Мєсто.

Про травму Підручного перед стартом Олімпіади-2026 не йдеться, повідомляє "Суспільне Спорт".

Збірна України готується до участі в шостому і заключному перед ОІ-2026 етапі Кубка Світу з біатлону. Склад національної команди готовий до гонки, але це не стосується лідера "синьо-жовтих". У провідного біатлоніста країни інші плани.

Дмитро Підручний під час турніру. Фото: Marius Nordnes/NordicFocus/Getty Images

Що сталося з Підручним

Капітан чоловічої збірної України індивідуально готується до Олімпійських ігор 2026 року, які стартують в Італії вже 6 лютого. Тренерка команди Надія Бєлова пояснила, що одразу після Рупольдингf Дмитро Підручний розпочне підготовку до ОІ-2026 під керівництвом Юрая Санітри.

Лідер української команди готуватиметься до турніру за індивідуальною програмою. Олімпійські ігри-2026 будуть уже четвертими в кар'єрі Дмитра Підручного. На попередній Олімпіаді біатлоніст продемонстрував найкращі особисті результати на цьому рівні та посів 13 місця у спринті та гонці переслідування.

