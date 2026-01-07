Пидручный пропустит важный турнир перед Олимпиадой-2026

Лидер сборной Украины по биатлону пропустит важный турнир
Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сумеет выступить в национальной команды на важном этапе Кубка Мира. Он пропустит индивидуальную гонку в чешском городе Нове Место.
Речи о травме Пидручного перед стартом Олимпиады-2026 не идет, сообщает "Суспильне Спорт".
Сборная Украины готовится к участию в шестом и заключительном перед ОИ-2026 этапе Кубка Мира по биатлону. Состав национальной команды готов к гонке, но это не касается лидера "сине-желтых". У ведущего биатлониста страны другие планы.
Что произошло с Пидручным
Капитан мужской сборной Украины индивидуально готовится к Олимпийским играм 2026 года, которые стартуют в Италии уже 6 февраля. Тренер команды Надежда Белова объяснила, что сразу после Рупольдинга Дмитрий Пидручный начнет подготовку к ОИ-2026 под руководством Юрая Санитры.
Лидер украинской команды будет готовиться к турниру по индивидуальной программе. Олимпийские игры-2026 будут уже четвертыми в карьере Дмитрия Пидручного. На предыдущей Олимпиаде биатлонист продемонстрировал лучшие личные результаты на этом уровне и занял 13 места в спринте и гонке преследования.
