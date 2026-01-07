Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Лидер сборной Украины по биатлону пропустит важный турнир

Лидер сборной Украины по биатлону пропустит важный турнир

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 09:41
Пидручный пропустит важный турнир перед Олимпиадой-2026
Дмитрий Пидручный на рубеже. Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сумеет выступить в национальной команды на важном этапе Кубка Мира. Он пропустит индивидуальную гонку в чешском городе Нове Место. 

Речи о травме Пидручного перед стартом Олимпиады-2026 не идет, сообщает "Суспильне Спорт". 

Реклама
Читайте также:

Сборная Украины готовится к участию в шестом и заключительном перед ОИ-2026 этапе Кубка Мира по биатлону. Состав национальной команды готов к гонке, но это не касается лидера "сине-желтых". У ведущего биатлониста страны другие планы. 

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный во время турнира. Фото: Marius Nordnes/NordicFocus/Getty Images

Что произошло с Пидручным 

Капитан мужской сборной Украины индивидуально готовится к Олимпийским играм 2026 года, которые стартуют в Италии уже 6 февраля. Тренер команды Надежда Белова объяснила, что сразу после Рупольдинга Дмитрий Пидручный начнет подготовку к ОИ-2026 под руководством Юрая Санитры.

Лидер украинской команды будет готовиться к турниру по индивидуальной программе. Олимпийские игры-2026 будут уже четвертыми в карьере Дмитрия Пидручного. На предыдущей Олимпиаде биатлонист продемонстрировал лучшие личные результаты на этом уровне и занял 13 места в спринте и гонке преследования. 

Напомним, ранее мы представили Пьяцца дель Дуомо, которая станет главной фан-зоной на Олимпиаде 2026. 

Украинская Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих публично высказалась о важной теме, которая беспокоит многих соотечественников. 

спорт Биатлон Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации