Сидорко призналась, что не ожидала стать знаменоносцем Украины

В Милане и Кортине-д'Ампеццо 6 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2026. Флаг Украины на ней понесут скелетонист Владислав Гераскевич и конькобежка Елизавета Сидорко.

Украинка в интервью KP.UA рассказала, как получила статус знаменосца.

Для Сидорко это стало неожиданностью

Сидьорко, которая станет самой молодой знаменосцем в истории Украины на зимних Олимпиадах и первой представительницей шорт-трека, призналась, что воспринимает это как признание собственной работы и усилий, вложенных в подготовку.

По словам спортсменки, для нее это не только личная гордость, но и большая честь — представлять государство на главном спортивном событии четырехлетия.

В то же время Елизавета призналась, что решение сделать ее знаменосцем стало для нее неожиданностью.

"Я была поражена этой новостью, очень счастлива и одновременно удивлена. Не ожидала, что мою кандидатуру предложат и согласуют, ведь среди украинских олимпийцев есть более титулованные и популярные спортсмены", — сказала Сидьорко.

Отметим, что Олимпийские игры в Италии станут для Сидьорко дебютными.

