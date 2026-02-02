Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Сидорко призналась, как стала знаменосцем Украины на открытии ОИ-2026

Сидорко призналась, как стала знаменосцем Украины на открытии ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 18:24
Сидорко призналась, что не ожидала стать знаменоносцем Украины
Елизавета Сидорко. Фото: ГИП

В Милане и Кортине-д'Ампеццо 6 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2026. Флаг Украины на ней понесут скелетонист Владислав Гераскевич и конькобежка Елизавета Сидорко.

Украинка в интервью KP.UA рассказала, как получила статус знаменосца.

Реклама
Читайте также:

Для Сидорко это стало неожиданностью

Сидьорко, которая станет самой молодой знаменосцем в истории Украины на зимних Олимпиадах и первой представительницей шорт-трека, призналась, что воспринимает это как признание собственной работы и усилий, вложенных в подготовку.

По словам спортсменки, для нее это не только личная гордость, но и большая честь — представлять государство на главном спортивном событии четырехлетия.

В то же время Елизавета призналась, что решение сделать ее знаменосцем стало для нее неожиданностью.

"Я была поражена этой новостью, очень счастлива и одновременно удивлена. Не ожидала, что мою кандидатуру предложат и согласуют, ведь среди украинских олимпийцев есть более титулованные и популярные спортсмены", — сказала Сидьорко.

Отметим, что Олимпийские игры в Италии станут для Сидьорко дебютными.

Напомним, ранее Усик поздоровался со всеми кроме российского экс-чемпиона Артура Бетербиева.

Также ранее уволили тренера Даниила Сикана в "Андерлехте".

олимпиада Олимпийские игры-2026 Шорт-трек Елизавета Сидерко Церемония открытия Олимпиады-2026
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации