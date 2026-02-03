Где и когда смотреть в Украине Олимпиаду-2026, что надо знать об Играх

Где и когда в Украине смотреть Олимпиаду-2026
Уже в конце нынешней недели начнутся Олимпийские Игры-2026, которые продлятся до 22 февраля. Зимние соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Это будут XXV зимние Олимпийские игры, участие в которых примут около 2900 спортсменов из 93 стран мира, сообщает портал Новини.LIVE.
На турнире разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут на нескольких аренах в северной Италии, а Милан станет главным организационным центром Игр, приняв церемонии открытия и закрытия.
Где и когда смотреть ОИ-2026
Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Самое большое представительство ожидается в биатлоне и санном спорте: по 10 атлетов, еще девять украинцев выступят во фристайле. Также украинская команда будет заявлена и в других зимних видах спорта.
В Украине официальным и эксклюзивным транслятором Олимпийских игр 2026 станет "Суспильне". Смотреть соревнования можно будет на региональных телеканалах "Суспильного", а также на телеканале и сайте "Суспильне Спорт".
Напомним, стала известна общая сумма заработка Элины Свитолиной за всю его карьеру.
Трансфер Александра Зинченко стал важной сделкой для "Аякса", в клубе объяснили причину этого перехода.
Читайте Новини.LIVE!