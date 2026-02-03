Где и когда смотреть в Украине Олимпиаду-2026, что надо знать об Играх

Подготовка к Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Mike Segar

Уже в конце нынешней недели начнутся Олимпийские Игры-2026, которые продлятся до 22 февраля. Зимние соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Это будут XXV зимние Олимпийские игры, участие в которых примут около 2900 спортсменов из 93 стран мира, сообщает портал Новини.LIVE.

На турнире разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут на нескольких аренах в северной Италии, а Милан станет главным организационным центром Игр, приняв церемонии открытия и закрытия.

Италия в ожидании начала Олимпиады. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Где и когда смотреть ОИ-2026

Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Самое большое представительство ожидается в биатлоне и санном спорте: по 10 атлетов, еще девять украинцев выступят во фристайле. Также украинская команда будет заявлена и в других зимних видах спорта.

В Украине официальным и эксклюзивным транслятором Олимпийских игр 2026 станет "Суспильне". Смотреть соревнования можно будет на региональных телеканалах "Суспильного", а также на телеканале и сайте "Суспильне Спорт".

