Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Где и когда в Украине смотреть Олимпиаду-2026

Где и когда в Украине смотреть Олимпиаду-2026

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:01
Где и когда смотреть в Украине Олимпиаду-2026, что надо знать об Играх
Подготовка к Олимпиаде-2026. Фото: Reuters/Mike Segar

Уже в конце нынешней недели начнутся Олимпийские Игры-2026, которые продлятся до 22 февраля. Зимние соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. 

Это будут XXV зимние Олимпийские игры, участие в которых примут около 2900 спортсменов из 93 стран мира, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На турнире разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут на нескольких аренах в северной Италии, а Милан станет главным организационным центром Игр, приняв церемонии открытия и закрытия. 

Олимпиада-2026
Италия в ожидании начала Олимпиады. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Где и когда смотреть ОИ-2026

Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Самое большое представительство ожидается в биатлоне и санном спорте: по 10 атлетов, еще девять украинцев выступят во фристайле. Также украинская команда будет заявлена и в других зимних видах спорта.

В Украине официальным и эксклюзивным транслятором Олимпийских игр 2026 станет "Суспильне". Смотреть соревнования можно будет на региональных телеканалах "Суспильного", а также на телеканале и сайте "Суспильне Спорт". 

Напомним, стала известна общая сумма заработка Элины Свитолиной за всю его карьеру. 

Трансфер Александра Зинченко стал важной сделкой для "Аякса", в клубе объяснили причину этого перехода. 

Италия спорт Олимпийские игры-2026 Открытие Олимпиады-2026 Церемония открытия Олимпиады-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации