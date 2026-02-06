Переможці Олімпіади-2026 отримають гроші — скільки платять українським спортсменам

Призові на Олімпіаді-2026 — скільки платять за золото, срібло та бронзу
У п’ятницю, 6 лютого, в Італії відкриють зимові Олімпійські ігри-2026. Участь у змаганнях приймуть близько 2 900 спортсменів, які будуть виборювати золоті, срібні та бронзові медалі. Не завадить дізнатися, скільки платять українцям.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які призові отримають володарі олімпійських медалей.
Винагорода за олімпійські медалі
Безпосередньо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не виплачує медалістам грошову винагороду за завойовані призові місця, але чимало країн мотивують своїх спортсменів преміями. В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр молоді та спорту Матвій Бідний уточнив, що українці отримують доволі великі суми.
"Призові за перемогу в Олімпійських іграх не змінюються, але вони зафіксовані в доларах, тому зараз не час їх переглядати в сторону збільшення", — додав міністр.
Скільки саме виплатять медалістам за результатами Олімпіади-2026, розповів президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв'ю Sport-Express. Премії спортсменам передбачені в таких розмірах:
- золото — 125 000 доларів;
- срібло — 80 000 доларів;
- бронза — 55 000 доларів.
Варто уточнити, що винагорода за срібло та бронзу відрізняється від призових, виданих після літніх Ігор-2024 у Парижі: за друге місце виплачували 100 000 доларів, за третє — 80 000 доларів.
Премії за олімпійські медалі у світі
Чимало країн стимулюють своїх спортсменів досягати високого результату на Олімпіаді значними призовими. Найбільші суми за медалі отримують представники Гонконгу — майже 770 000 доларів за золото. Недалеко розташувався Сінгапур, де переможців нагороджують виплатою в розмірі близько 737 000 доларів.
Туреччина встановила премію за золоту медаль на рівні 531 000 доларів, Італія — на рівні 295 000 доларів. Водночас Велика Британія, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція взагалі не дають спортсменам грошові бонуси за здобуття олімпійських медалей.
Нагадаємо, в Італії продають офіційний мерч Олімпіади-2026. Ціни варіюються від 5 євро за магніти до 670 євро за лижну куртку Armani. Найпопулярнішими є сувеніри з маскотами та одяг різних брендів.
Також ми писали, що Олімпіада-2026 стартує 6 лютого в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Подія триватиме до 22 лютого, в ній візьмуть участь 2 900 спортсменів із 93 країн. Трансляцію ексклюзивно здійснить "Суспільне".
