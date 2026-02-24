Перетин кордону України у 2026 — як правильно перевозити золото і коштовності

Золоті прикраси потрібно декларувати на кордоні в деяких випадках. Фото: Pexels

Плануючи виїзд за кордон із дорогоцінними металами або ювелірними прикрасами, українцям не завадить дізнатися актуальні правила їх перевезення. Інакше громадяни ризикують порушити вимоги декларування чи наявності документації та натрапити на проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно перетинати державний кордон із золотом і коштовностями.

Реклама

Читайте також:

Скільки золота можна вивезти з України

Згідно з Положенням про транскордонне переміщення валютних цінностей, українцям дозволено транспортувати без письмового декларування митному органу готівку і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує 10 000 євро в еквіваленті.

Ліміт загальний для валюти, цінних паперів і металів, якими вважаються злитки/порошки найвищої проби (золото, срібло, платина, паладій). Якщо вартість більша, доведеться здійснити декларування та обов’язково підтвердити джерела походження відповідними документами.

"Юридична особа ввозить в Україну або вивозить за її межі банківські метали без обмеження суми на умовах письмового декларування в повному обсязі, якщо таке ввезення/вивезення зумовлене господарською діяльністю", — йдеться в документі.

Як перевозити ювелірні вироби

Будь-які вироби з дорогоцінних металів і каміння, зокрема каблучки, сережки, підвіски, годинники, браслети тощо, вважаються особистими речами, якщо не мають ознак комерційного використання (стаття 370 Митного кодексу) і не перевищують загальну вагу 500 г.

Виконання цих умов не передбачає декларування коштовностей на кордоні. Звісно, якщо кожна прикраса буде в окремому пакуванні без ознак експлуатації, в митників можуть виникнути питання і без досягнення ліміту ваги.

Натомість інвестиційні монети з золота/срібла не входять до переліку особистих речей і вважаються валютними цінностями, які підлягають декларуванню під час перетину державного кордону.

Які документи треба мати на кордоні

Щоб довести походження дорогоцінних металів, необхідно пред’явити підтверджувальні документи, наприклад:

договір купівлі-продажу;

сертифікат від виробника;

чек або інвойс;

банківську виписку;

експертний аналіз;

висновок пробірної служби тощо.

Найлегше підтвердити походження банківських злитків та інвестиційних монет, оскільки їх продають з сертифікатом монетного двору, в заводському пакуванні. Що стосується звичайної біжутерії та виробів із недорогоцінних металів, то вони не підлягають валютному контролю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть користуватися за кордоном банківськими картками MasterCard або Visa. В деяких випадках доведеться стикнутися з подвійною конвертацією валюти через платіжну систему.

Також ми писали, скільки грошей потрібно мати для в’їзду в Німеччину у 2026 році. Від іноземців вимагають пред’явлення суми щонайменше 45 євро на людину на кожен день запланованого перебування.