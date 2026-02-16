Мастеркард чи Віза за кордоном — яку банківську карту вигідніше брати в ЄС

Банківська карта в руці. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців подорожують Європою і користуються не валютною картою, а гривневою. Зазвичай мандрівники обирають одну з найбільш поширених платіжних систем — MasterCard або Visa. Постає питання, яку банківську картку вигідно брати на територію ЄС.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вигідніше використовувати в Європі — карту MasterCard чи Visa.

Чим відрізняється Visa від MasterCard

Штаб-квартири обох платіжних систем знаходяться в США, вони давно вийшли на глобальні масштаби та працюють на міжнародному ринку. В Європі для оплати товарів/послуг приймають як Visa, так і MasterCard, проте відмінність таки існує.

Її можна помітити під час здійснення платежів або переказів за кордоном. Коли українці беруть в ЄС гривневу банківську картку, вони повинні змиритися з конвертацією. Кожна фінансова операція буде супроводжуватися зняттям комісії за переведення однієї валюти в іншу, а розмір залежить якраз від платіжної системи (і країни перебування).

"Одна з основних відмінностей — це валюта здійснення операцій. Вона практично не відчутна при здійсненні внутрішніх операцій у національній валюті, але має важливе значення при розрахунку за кордоном", — йдеться на порталі Ідея Банку.

Яку карту брати в Європу

Під час поїздок до Європи вигідніше користуватися MasterCard, оскільки суми у гривні будуть автоматично конвертуватися напряму в євро, а комісія перебуватиме на низькому рівні. Натомість Visa спочатку переведе національну валюту України у долар, через що доведеться заплатити подвійну комісію.

Ланцюжок обміну валюти з Visa довший (гривня — долар — євро), тому цю платіжну систему вигідно застосовувати в США, Канаді, Латинській Америці, Таїланді, Австралії та інших доларових країнах. Більше того, якщо мати карту MasterCard у євро, то можна взагалі забути про конвертацію, перебуваючи на території ЄС.

Коли заходить мова про онлайн-розрахунки, то ситуація не настільки очевидна. Вибір платіжної системи може залежати від інших факторів, наприклад, наявності додаткових переваг для користувачів. Серед них — знижки і кешбек на глобальних платформах, акційні пропозиції для цифрових сервісів, захист транзакцій тощо.

Що ще варто знати українцям

