Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці втрачають гроші при обміні валюти — яких помилок слід уникати

Українці втрачають гроші при обміні валюти — яких помилок слід уникати

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 14:10
Типові помилки при обміні валюти — через що українці часто втрачають гроші
Долари в руках. Фото: Pexels

Українці можуть вигідно купувати валюту, якщо будуть дотримуватися певних ефективних порад. Існують поширені помилки, про які мало хто замислюється, однак вони призводять до потенційних проблем, як втрата накопичень або шахрайство.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Типові помилки при обміні валюти

Коли потрібно швидко купити або продати іноземні купюри, українці можуть допускатися помилок, які в перспективі принесуть більше шкоди, ніж користі. Наприклад, наші громадяни нерідко обходять стороною банки/обмінники, віддаючи перевагу чорному ринку нібито через вигідний курс. При цьому вони ризикують натрапити на шахраїв.

Інші поширені вчинки, пов’язані з валютою, від яких варто відмовитися, включають:  

  • орієнтацію лише на курс без урахування комісій та додаткових умов;
  • обмін у неперевірених місцях;
  • відсутність перевірки купюр одразу після операції;
  • емоційні рішення на тлі новин або чуток;
  • зберігання всієї суми в одній валюті без урахування економічних ризиків.

"Обмін валюти варто розглядати не як спосіб швидкого заробітку, а як інструмент збереження коштів. Тому до цього питання потрібно підходити з "холодною головою", — констатував Богдан Яремчик.

Курс долара та євро в лютому

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро найближчим часом, у період з 9 по 15 лютого 2026 року. За його словами, висхідна тенденція загальмується — Національний банк сповільнить темпи девальвації гривні.

"Що стосується долара в Україні, то ситуація повністю відповідає тим причинам і наслідкам, які лежать на поверхні: не вистачає коштів для покриття дефіциту державного бюджету. Це спроба конвертувати західну допомогу по більш вигідному курсу", — зазначив експерт.

Натомість ситуація з євро буде залежати від співвідношення у головній валютній парі. Офіційний курс гривні до долара залишиться у сталому діапазоні 42,50-43,40 грн/дол., не перетинаючи психологічну межу 44 грн/дол. А курс євро не підніметься вище 51,30 грн, якщо у парі долар-євро показник не вийде за 1,20 дол./євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять купувати валюту наприкінці тижня, коли курс традиційно трохи вигідніший. Натомість у понеділок не варто йти в обмінник, оскільки ринок лише починає розгойдуватися.

Також ми писали, які країни-члени ЄС досі не відмовилися від національної валюти і не перейшли на євро. Збереження монетарної незалежності дає більше переваг, ніж приєднання до спільної економічної зони.

гроші валюта фінанси помилки обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації