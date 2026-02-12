Типові помилки при обміні валюти — через що українці часто втрачають гроші

Долари в руках. Фото: Pexels

Українці можуть вигідно купувати валюту, якщо будуть дотримуватися певних ефективних порад. Існують поширені помилки, про які мало хто замислюється, однак вони призводять до потенційних проблем, як втрата накопичень або шахрайство.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Типові помилки при обміні валюти

Коли потрібно швидко купити або продати іноземні купюри, українці можуть допускатися помилок, які в перспективі принесуть більше шкоди, ніж користі. Наприклад, наші громадяни нерідко обходять стороною банки/обмінники, віддаючи перевагу чорному ринку нібито через вигідний курс. При цьому вони ризикують натрапити на шахраїв.

Інші поширені вчинки, пов’язані з валютою, від яких варто відмовитися, включають:

орієнтацію лише на курс без урахування комісій та додаткових умов;

обмін у неперевірених місцях;

відсутність перевірки купюр одразу після операції;

емоційні рішення на тлі новин або чуток;

зберігання всієї суми в одній валюті без урахування економічних ризиків.

"Обмін валюти варто розглядати не як спосіб швидкого заробітку, а як інструмент збереження коштів. Тому до цього питання потрібно підходити з "холодною головою", — констатував Богдан Яремчик.

Курс долара та євро в лютому

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро найближчим часом, у період з 9 по 15 лютого 2026 року. За його словами, висхідна тенденція загальмується — Національний банк сповільнить темпи девальвації гривні.

"Що стосується долара в Україні, то ситуація повністю відповідає тим причинам і наслідкам, які лежать на поверхні: не вистачає коштів для покриття дефіциту державного бюджету. Це спроба конвертувати західну допомогу по більш вигідному курсу", — зазначив експерт.

Натомість ситуація з євро буде залежати від співвідношення у головній валютній парі. Офіційний курс гривні до долара залишиться у сталому діапазоні 42,50-43,40 грн/дол., не перетинаючи психологічну межу 44 грн/дол. А курс євро не підніметься вище 51,30 грн, якщо у парі долар-євро показник не вийде за 1,20 дол./євро.

Що ще варто знати українцям

