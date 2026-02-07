Відео
Головна Економіка Долар і євро пригальмувалися — що буде з курсами валют найближчим часом

Долар і євро пригальмувалися — що буде з курсами валют найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 18:15
Курси долара та євро демонструють покращення — до чого готуватися найближчим часом
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці активно обмінюють валюту, проте слідкують за курсовими коливаннями, аби продавати чи купувати готівку максимально вигідно. На початку 2026 року відбулася пришвидшена девальвація гривні, що призвело до рекордного дорожчання американської та європейської валюти.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара та євро найближчим часом.

Читайте також:

Що буде з курсом долара в Україні

Протягом першого тижня лютого 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 42,81-43,19 грн/дол. Як і прогнозував експерт, девальвація дещо загальмувалася після різкої січневої динаміки, коли курс досяг рекордного рівня 43,41 грн/дол. Найближчим часом американська валюта не буде стрімко дорожчати, впевнений Плотніков.

Долар і євро пригальмувалися — що буде з курсами валют найближчим часом - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Що стосується долара в Україні, то ситуація повністю відповідає тим причинам і наслідкам, які лежать на поверхні: не вистачає коштів для покриття дефіциту державного бюджету. Це спроба конвертувати західну допомогу по більш вигідному курсу", — уточнив економіст.

За його словами, офіційний курс не перетне психологічну межу 44 грн/дол. наступного тижня і навіть протягом лютого, а залишиться в діапазоні 42,50-43,40 грн/дол. В обмінниках українці будуть бачити показники зі стандартним спредом 15-25 копійок.

Чого чекати від курсу євро

За перший тиждень лютого 2026 року офіційний курс гривні до євро опустився з рекордної позначки 51,24 грн до 50,76 грн. Причина — невелике зміцнення долара у валютній парі з євро. Станом на 7 лютого співвідношення змістилося з 1,20 до 1,18 дол./євро.

Долар і євро пригальмувалися — що буде з курсами валют найближчим часом - фото 2
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Європейський центральний банк зараз вирішує, що з цим робити, як припинити зростання євро до долара, як вийти з ситуації менш рішучими методами, але загальмувати рух показників", — додав Олексій Плотніков.

Він впевнений, що в разі дестабілізації ЄЦБ доведеться штучно втримувати курс принаймні на рівні 1,20 дол./євро. Все залежить від реакції ринків на дії США та безпосередньо президента Дональда Трампа (його "митні війни" і посягання на Гренландію негативно вплинули на економісні відносини з Європою).

Найближчим часом українцям не варто чекати різкого дорожчання або здешевлення валюти, швидше за все, офіційний курс не перетне межу 51,30 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям загрожує в’язниця за деякі фінансові операції. Кримінальна відповідальність у 2026 році чекає за підробку валюти, відмивання доходів і нецільове використання бюджетних коштів.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть купувати валюту в "Мобільному Ощаді" за спеціальним курсом. Обмін доступний у межах ліміту до 50 000 грн на місяць, з можливістю зняття без комісій.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
