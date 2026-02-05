Відео
Головна Економіка Українці ризикують втратити всі гроші — де не можна обмінювати валюту

Українці ризикують втратити всі гроші — де не можна обмінювати валюту

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 16:10
Чорний ринок валюти — що загрожує українцям і як не натрапити на шахраїв
Долари в руках. Фото: Pexels

Чимало українців, накопичуючи долари або євро, обирають так званий "чорний ринок" для купівлі валюти. Тобто вони звертаються до приватних осіб, а не йдуть у банк чи обмінник. На жаль, існує великий ризик натрапити на шахраїв, які продають фальшиві купюри.

Як перевірити продавця, розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Читайте також:

Чим небезпечний чорний ринок валюти

Банки та обмінні пункти дають клієнтам гарантію безпечних, легальних і вигідних фінансових операцій. Натомість чорний ринок заманює покупців низьким курсом, проте не обіцяє успішного обміну. Нерідко трапляється, що людина хоче трохи зекономити, однак втрачає всі накопичення.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив Яремчик.

Аби мінімізувати небезпеку шахрайських дій з боку продавців, необхідно дотримуватися таких базових порад:

  • не купувати "з рук у руки" без свідків та в неперевірених місцях;
  • уникати пропозицій з курсом, що суттєво відрізняється від ринкового;
  • не давати гроші наперед або погоджуватися на відстрочений обмін;
  • перевіряти купюри на справжність одразу після отримання.

Звісно, найкращий спосіб уникнути проблем — користуватися лише легальними пунктами обміну чи звертатися в банки, де клієнти отримують стовідсоткову гарантію безпеки і можуть не хвилюватися через потенційне шахрайство.

Які долари неможливо обміняти

Водночас не завжди українці можуть розраховувати на обслуговування у фінансовій установі. Деякі купюри іноземної валюти обміняти не вдасться і єдиним варіантом буде здати готівку на інкасо (відправити за кордон для заміни).

В Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103 перелічені ознаки сильного зношення і пошкодження, наявність яких унеможливлює обмін.

Наприклад, йдеться про змінений первісний колір зображень, великі розриви банкноти, локальні забруднення, сліди від хімічних речовин або гниття, деформацію під впливом рідин, типографські недоліки та інші пошкодження дизайну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати в обмінниках американські купюри, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Якщо раніше — банкноти не приймають через їх неплатоспроможність.

Також ми писали, з якою готівкою українцям краще їхати в Польщу. Держава входить в ЄС, однак не визнала євро національною валютою. Це означає, що варто брати в далеку дорогу саме злоті у 2026 році.

долар шахрайство валюта обмін валют чорний ринок
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
