Виїзд за кордон у лютому 2026 — яку валюту українцям краще брати в Польщу

Чимало українців подорожують за кордон, зокрема відвідують Польщу. Хтось планує довгу подорож, тікаючи від повномасштабної війни, а комусь хочеться лише відпочити кілька днів як туристи. У всякому разі не завадить дізнатися, яку валюту краще брати в далеку дорогу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, з якою валютою українцям варто їхати в Польщу.

Яку валюту брати в Польщу у 2026

Польща входить у Європейський Союз, однак офіційна валюта держави — досі злотий, а не євро. Це звільняє іноземців від дилеми, якими купюрами краще розраховуватися за кордоном, бо очевидно, що вигідніше використовувати національну валюту конкретної країни.

Звісно, ніхто не забороняє українцям розплачуватися у Польщі євро, але в такому випадку треба бути готовим до подвійної конвертації. Аналогічна ситуація з гривнею: доведеться втратити частину фінансів на комісії, бо транзакція відбудеться за комерційним курсом іноземного банку.

"При розрахунках карткою в магазинах, закладах харчування чи в інтернеті обирайте тільки валюту країни перебування, аби уникнути втрат при курсовій різниці. Тобто у Польщі обирайте злоті", — йдеться на сайті KredoBank.

Також українцям не завадить мати готівку за кордоном на випадок блокування банківської картки чи інших проблем з електронними розрахунками. Пам'ятайте, що зняття купюр у банкоматі Польщі з українського рахунку передбачає немаленьку комісію.

Мінімальна сума для в'їзду в Польщу

Готівка знадобитися навіть на польському кордоні. В іноземців можуть вимагати підтвердження платоспроможності, тобто доведення достатнього фінансового стану для перебування в чужій країні.

Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, мінімальна сума готівки на кордоні Польщі становить:

300 злотих — для коротких поїздок тривалістю 4 дні;

75 злотих на кожен день — для подорожей понад 4 доби.

Підійдуть не лише злоті, а будь-яка валюта. На кордоні проведуть перерахунок суми за офіційним курсом НБУ чи крос-курсом, актуальним на день в’їзду. Плюс може знадобитися виписка з банківського рахунку про баланс на карті.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з лютого 2026 року в Польщі зростуть тарифи на зняття готівки з банківських карток. Для Visa буде комісія 1,20 злотих плюс 0,17% від суми, для Mastercard — 1,20 злотих і 0,18%.

Також ми писали, скільки коштують курячі яйця в Польщі та кількох інших державах Європейського Союзу. Середня ціна за упаковку з 10 штук — близько 12 злотих наприкінці січня 2026 року.