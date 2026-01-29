Ціни на яйця в Україні та ЄС — як відрізняються витрати в Польщі, Італії та Угорщині (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні відбуваються помірні коливання цін на яйця. Супермаркети регулярно оновлюють вартість товарів то у бік збільшення, то у бік зменшення, залежно від загальної ситуації на споживчому ринку. Ми дізналися скільки мінімально коштує упаковка яєць наприкінці січня 2026 року та порівняли ціни з кількома країнами ЄС.

Ціни на яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,16-83,95 грн станом на 29 січня. Порівняно з попереднім місяцем ціна піднялася на 0,94%, що говорить про гальмування висхідного тренду. Однак відчутного здешевлення найближчим часом очікувати не варто.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з’ясували, які мінімальні суми доведеться заплатити споживачам за упаковку яєць. Результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 67,90 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 80,70 грн;

Метро — 81 грн.

Мінімальні ціни на яйця в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в ЄС

Протягом 2025 року Україна експортувала в Європу 2,05 млрд курячих яєць, що на 65,6% більше, ніж у 2024-му. За інформацією Союзу птахівників України, найактивнішими покупцями були Іспанія (16,4%), Велика Британія (11,9%), Чехія (10,3%), Польща (10,0%), Хорватія (8,7%) та Ізраїль (7,8%).

Оскільки ЄС частково харчується українським продуктом, немає нічого дивного в тому, що ціни там набагато вищі. Наприклад, в Італії упаковка з 6 штук обійдеться у 1,69 євро (близько 86 грн за офіційним курсом НБУ), а 10 штук коштують 2,19 євро (112 грн).

Ціни на яйця в Італії. Фото: Новини.LIVE

В сусідній країні — Угорщині — ціна звичайної упаковки коливається від 799 до 899 форинтів (107-120 грн), а за 30 яєць доведеться заплатити 2 355 форинтів, що еквівалентно 316 грн. Для порівняння, у Сільпо упаковка з 30 штук коштує 225,57 грн (на кінець січня 2026 року).

Ціни на яйця в Угорщині. Фото: Новини.LIVE

Споживачі в Польщі віддають 11,49 злотих (140 грн) у середньому за 10 яєць. Загалом Україна змогла посилити торговельну присутність на європейському ринку, адже частка країн ЄС в питанні обсягу експорту цього продукту досягла 73,4% за підсумками 2025 року.

Що ще варто знати українцям

